Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Temel Atma Töreni Gerçekleştirildi

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nda Temel Atma Töreni

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da, Türkiye'nin desteği ile projelendirilen Kuzey Çevre Yolu'nun temel atma töreni geniş katılımla gerçekleştirildi. Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim katıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Açıklamaları

Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu tür projelerin KKTC'nin ekonomik ve sosyal yapısını güçlendireceğine dikkat çekerek, Türkiye'nin desteği ile yapılan yatırımların kendilerine cesaret verdiğini ifade etti. Tatar, "KKTC'nin statüsü ve jeopolitik öneminin arttığı bu dönemde, böyle projeler halkımıza umut vermekte." dedi.

Tatar, yatırım desteklerinden dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletirken, "KKTC, egemen eşitlik ilkesinden asla vazgeçmeyecektir." şeklinde konuştu.

Başbakan Ünal Üstel'in Proje Hakkındaki Görüşleri

Başbakan Ünal Üstel, bu projenin tamamlanmasının Lefkoşa'daki trafik yoğunluğunu ciddi anlamda azaltacağını söyledi. Üstel, "Hükümet olarak yarım kalan projeleri tamamlamak için çalışıyoruz. Halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan Önemli Açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Projesi'nin ulaşım, çevresel sürdürülebilirlik ve seyahat sürelerinin kısalmasına katkı sağlayacağını kaydetti. Ayrıca, KKTC'nin Mavi Vatan'daki hakimiyetinin artacağını belirtti.

Uraloğlu, şu an yürütülen Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi'nin tamamlanması ile KKTC'nin stratejik öneminin büyük ölçüde artacağını belirtti ve 2026 yılında projenin tamamlanmasının hedeflendiğini vurguladı.

Törenden Sonra Yapılan Çalışmalar

Törenin ardından, Uraloğlu başkent Lefkoşa'da yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Millet Bahçesi'nin bağlantı yollarının inşası hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'nın trafiğini rahatlatmak üzere Türkiye'nin desteği ile projelendirilen Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu için temel atma töreni düzenlendi. Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve yetkililer katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'nın trafiğini rahatlatmak üzere Türkiye'nin desteği ile projelendirilen Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu için temel atma töreni düzenlendi. Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve yetkililer katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'nın trafiğini rahatlatmak üzere Türkiye'nin desteği ile projelendirilen Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu için temel atma töreni düzenlendi. Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve yetkililer katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'nın trafiğini rahatlatmak üzere Türkiye'nin desteği ile projelendirilen Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu için temel atma töreni düzenlendi. Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve yetkililer katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'nın trafiğini rahatlatmak üzere Türkiye'nin desteği ile projelendirilen Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu için temel atma töreni düzenlendi. Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve yetkililer katıldı.