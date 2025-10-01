Lefkoşa Türk Belediyesi'nden Gazze'ye Dayanışma: Belediye Binasına Filistin Bayrağı

Lefkoşa Türk Belediyesi, Gazze halkı ile dayanışma amacıyla belediye binasına Filistin bayrağı astı; Başkan Mehmet Harmancı alınan kararları açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 14:55
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) binasına, Gazze halkı ile dayanışma amacıyla Filistin bayrağı asıldı. Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, belediye meclis üyeleri ve çalışanlarla düzenlenen basın toplantısında alınan kararları ve "Filistin Halkı ile Dayanışma Bildirisi"ni kamuoyuna duyurdu.

Belediye binasında bayrak ve bildirinin okunması

LTB binasına asılan dev Filistin bayrağı eşliğinde, Meclis'te oy birliğiyle kabul edilen "Filistin Halkı ile Dayanışma Bildirisi" Başkan Harmancı tarafından kamuoyuna okundu. Harmancı, toplantıda belediye tarafından alınan dayanışma kararlarını şu şekilde sıraladı:

"LTB'nin Filistin yerel yönetimleri ile işbirliği yapması, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’nın (UNRWA) Gazze Acil Yardım Fonu’na aktarılmak üzere kaynak ayrılması, belediye bünyesindeki tüm kamusal alanların 'Filistin mücadelesi dostu alanı' olarak ilan edilmesi, Gazze Bienali Projesi'nin, Bienal Lefkoşa kapsamında kasım ayı içerisinde Lefkoşa’da misafir edilmesi, özellikle Gazze’de yaşanan soykırıma yönelik farkındalık yaratmayı hedefleyen her türü bağımsız, sokak sanatının teşvik edilmesi."

Harmancı'dan sert tepki: Sessiz kalınmayacak

Harmancı konuşmasında, Gazze'de yaşananları dünyanın canlı canlı izlediğini vurgulayarak, İsrail'in yalnızca silah kullanmadığını; açlık ve susuzluğu da birer "soykırım silahı" olarak kullandığını ifade etti. Hastaneler ve sivil altyapının bilinçli şekilde hedef alındığını, ilaç ve gıda başta olmak üzere her türlü insani yardımın erişiminin engellendiğini belirtti.

Gazze'deki katliamlarla ilgili rakamların yalnızca saldırılarda öldürülenleri kapsadığını, açlık ve yan faktörlerden ölenlerin sayısının ayrıca hesaba katılması gerektiğini hatırlatan Harmancı, "Gazze’deki soykırıma tarifi olmayan bir dehşet, öfke ve üzüntüyle tanıklık ediyoruz." dedi.

Harmancı ayrıca Kıbrıs Cumhuriyeti (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi - GKRY) tarafından İsrail'e verilen askeri ve ekonomik imtiyazlara sessiz kalmayacaklarını belirtti ve şunları söyledi:

"Bu insanlık suçunun doğrudan faili olan İsrail devletini ve gerek direk destek vererek gerekse müdahale gücünü kullanmayarak bu suça ortaklık eden tüm devletleri ve diğer uluslararası aktörleri en güçlü şekilde kınıyoruz. Filistin Devleti’ni tanıma kararlarının kendi başına yetersiz olduğunu, hatta işgal ve soykırımla oluşturulan yeni statükonun meşrulaşmasına hizmet edebileceğine dikkat çekiyor, bu vahşetin bir an önce durdurulması, işgalin tamamen sona erdirilmesi ve Filistin halkının insanca var olabilmesi için gerekli tüm desteğin ivedilikle sağlanması için gücü ve sesi olan her bireyi, toplumu, devleti ve örgütü harekete geçmeye davet ediyoruz."

Toplantıda açıklanan kararlar ve yapılan çağrı, Lefkoşa'da ve bölgede dayanışma mesajı olarak dikkat çekti.

