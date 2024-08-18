Leipzig'deki Müzik Festivalinde Dönme Dolap Yangını: 23 Yaralı

Leipzig'deki Yangın Gerilimi Arttırdı

Almanya'nın Leipzig şehrinde gerçekleşen Highfield Müzik Festivali, korkunç bir yangın haberi ile sarsıldı. Festivalin en dikkat çekici eğlence aracı olan dönme dolapta, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, en az 23 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Olayın Sebebi Araştırılıyor

Alman Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, alevlerin dönme dolabın altında bulunan bir maddeye sıçraması sonucu yangın çıkmış. Yangın, kısa sürede dönme dolabın gondollarına sirayet etti ve olay yerine acil yardım ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Durumu ve Hastaneye Sevk

Yangında yaralanan 16 kişi, polis ve ilk yardım görevlileri de dahil olmak üzere hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün yanık tedavisi gördüğü, 1 kişinin ise düşme sonucu yaralandığı bildirildi.

Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Olayın yangın çıkış sebebi üzerine ayrıntılı bir soruşturma başlatılmış durumda. Festivalin düzenleyicileri ve güvenlik güçleri, başta yaralılar olmak üzere tüm katılımcıların güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almakta oldukça kararlı görünüyor.