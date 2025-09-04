Leman'da Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa karikatürü: 6 şüpheli için hapis istemi

Leman'da Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa karikatürüne ilişkin iddianame: 6 şüpheli için hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Leman dergisinde 26 Haziran tarihinde yayımlanan Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'ya yönelik karikatürle ilgili soruşturmada, dergi yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İddianame

Hazırlanan iddianamede, sorumlu yazı işleri müdürleri Zafer Aknar ile Aslan Özdemir, müessese müdürü Ali Yavuz, grafiker Cebrail Okçu ve hakkında yakalama kararı bulunan derginin genel yayın yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün hakkında, "Basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Karikatürün sahibi Doğan Pehlevan hakkında ise "Zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinin iddianame üzerindeki incelemesi sürüyor.

Soruşturma ve tutuklamalar

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden karikatürün sahibi Doğan Pehlevan, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından; Leman dergisinin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, müessese müdürü Ali Yavuz ve grafiker Cebrail Okçu ise "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanmıştı.

Soruşturmanın şüphelilerinden hakkında yakalama kararı bulunan derginin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir'in yurt dışında olduğu, İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapacağı tespit edildi. Başsavcılığın talimatı üzerine Özdemir, Fransa'dan gelen uçaktan indikten sonra gözaltına alınmış ve çıkarıldığı hakimlikte tutuklanmıştır.