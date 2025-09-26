Leman karikatür davasında 4 sanık adli kontrolle tahliye edildi

Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatürünün Leman dergisinde yayımlanmasına ilişkin davada, tutukluluğa yapılan itirazın kabul edilmesi üzerine dört sanık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tahliyeler ve yargılama

Dava kapsamında tutuklu bulunan sanıklar; yazı işleri müdürü Zafer Aknar, müessese müdürü Ali Yavuz, yazı işleri müdürü Aslan Özdemir ve grafiker Cebrail Okçu tahliye talebinde bulundu. Üst mahkeme, sanıklar hakkında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verdi.

Sanıkların duruşmasına, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde 14 Kasım tarihinde başlanacak.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, karikatürün sahibi Doğan Pehlevan gözaltına alınmış ve hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamaları yöneltilmişti. Zafer Aknar, Ali Yavuz ve Cebrail Okçu ise soruşturmada "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanmıştı.

Hakkında yakalama kararı bulunan derginin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir'in yurt dışında olduğu, Türkiye'ye İstanbul Havalimanından giriş yapacağı tespit edilmiş; Özdemir, Fransa'dan gelen uçaktan indikten sonra gözaltına alınmasının ardından hakimlikçe tutuklanmıştı.

İddianameden

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan ve İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 6 şüpheli hakkında, eser sahibi, grafiker, genel yayın yönetmeni ve sorumlu müdür pozisyonunda bulunan şüphelilerin birlikte hareket ettikleri ve karikatürün eser sahibi Doğan Pehlevan tarafından çizilmesinin ardından sorumlu müdürler ve genel yayın yönetmeninin onayından geçtiği yönünde tespitlere yer verildi.

İddianamede, karikatürde yer alan İslam Peygamberi Hz. Muhammed ile Hz. Musa'nın tasvirinin, "halkın din bakımından farklı özelliklere sahip bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu" belirtiliyor.

Sanıklardan sorumlu yazı işleri müdürleri Zafer Aknar ile Aslan Özdemir, müessese müdürü Ali Yavuz ve grafiker Cebrail Okçu ile hakkında yakalama kararı bulunan derginin genel yayın yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün'ün "basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Karikatürün sahibi Doğan Pehlevan için ise "zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.