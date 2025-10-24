Leman Yenigün Bingöl'de 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi' Projesi Çiftinin Nikah Şahidi Oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Bingöl'de proje kapsamında evlenen Serhat Çaparlar ve Yıldız Kılıçgedik çiftinin nikah şahidi oldu.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 17:56
Leman Yenigün Bingöl'de 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi' Projesi Çiftinin Nikah Şahidi Oldu

Leman Yenigün Bingöl'de 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi' Projesi Çiftinin Nikah Şahidi Oldu

Bakan Yardımcısı Yenigün'ün Bingöl temasları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Bingöl'de 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nden yararlanan çiftin nikah şahidi oldu.

Temaslarda bulunmak amacıyla kente gelen Yenigün, Bingöl Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Ahmet Hamdi Usta ile görüştü.

Daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kurumlarda incelemelerde bulunan Yenigün, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İller Bankası Çocuk Evleri Sitesi'ne ziyarette bulunan Yenigün, Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin inşaatında da incelemelerde bulundu.

Ardından Bingöl Belediyesi'ne geçen Yenigün, burada Serhat Çaparlar ve Yıldız Kılıçgedik çiftinin nikah şahidi oldu.

Yenigün, nikahın ardından 2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Aile Yılı' ilan edildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bizim en mutlu olduğumuz şey gençlerimizin evliliklerini kolaylaştırmak, mutlu yuva kurmalarını sağlamak için destek sağlamak. Hizmetlerimizin sonucu olan bir evlilik bu. Onların yanında olmak ve onlara destek olmak Aile Yılı'na da ayrıca anlam katıyor. Biz gençlerimizin yanında olmayı, onların evliliklerine destek olmayı, onların bu süreçlerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Bundan sonra da çalışacağız. Sadece maddi olarak değil onların evlilik süreçlerinde de aileye hazırlık, iletişim becerileri noktasında da eğitimler veriyoruz. Eğitimlerimize devam ediyoruz."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün (sağda), programı kapsamında gittiği...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün (sağda), programı kapsamında gittiği Bingöl'de, Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinin inşaatında incelemelerde bulundu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy'dan (solda) çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün (sağda), programı kapsamında gittiği...

İLGİLİ HABERLER

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hasankeyf'te Kano ve SUP Etkinliği: Batman Üniversitesi 100 Öğrenciyle
2
Erzincan'da Valilik Girişimiyle 2 bin 351 Öğrenciye Burs — 140 milyon lira
3
Kayseri'de Eski Eşi Tarafından Tüfekle Vurulan Üniversite Öğrencisi Ağır Yaralandı
4
Bursa'da Dolmuş Durağına Yorgun Mermi İsabet Etti
5
Emine Erdoğan Siirtlilerle Buluşma'da: "Siirt, Cumhurbaşkanımızın Siyasi Dönüm Noktası"
6
Müeyyed Şaban: İsrail'in Batı Şeria Egemenliği 'Savaş İlanı'
7
Ekrem İmamoğlu beraat etti: 'İhaleye fesat karıştırma' davasında 7 sanık aklandı

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor