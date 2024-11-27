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Lenf Kanserine Yenilmeyen Öğretmen: Mehtap Çatal’ın Umut Dolu Mücadelesi

Lenf kanserine yakalanan 33 yaşındaki öğretmen Mehtap Çatal, öğrencilerine kavuşmayı sabırsızlıkla bekliyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 11:10
Lenf Kanserine Yenilmeyen Öğretmen: Mehtap Çatal’ın Umut Dolu Mücadelesi

Kayseri'de Umut Dolu Bir Hikaye

Kayseri'de, eylül ayında okulların açıldığı gün lenf kanserine yakalandığını öğrendiğinde 33 yaşında olan Mehtap Çatal, bu zor süreçte öğrencilerine yeniden kavuşmayı bekliyor. Sınıf öğretmeni olarak geçirdiği 9 yıl boyunca birçok öğrenciye dokunan Çatal, şu an tedavi süreci ile mücadele ediyor.

Öğrencilerinden Moral Desteği

Öğrencileri ve velilerinin destekleriyle moral bulsa da, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğrencileri tarafından yapılan sürpriz, ona ayrı bir mutluluk kattı. Soğuk ve karlı havaya rağmen evinin önüne gelen öğrencileri, ellerinde balonlarla Çatal'ın öğretmenler gününü kutladı. Bu anları sosyal medya üzerinden paylaşan Çatal, çocuklarının sevgisinin kendisini motive ettiğini belirtti.

Hastalığın Zorlukları ve Umut

Lenf kanseri teşhisiyle ilgili hissettiklerini paylaşan Çatal, “Hastalığı öğrendiğimde çok üzüldüm. Ama öğrencilerimle aramdaki bağ, bu zor süreçte bana güç veriyor. Benim şu an en büyük dileğim bir an önce iyileşip onlara tekrar kavuşmak” dedi. Çatal, tedavi sürecinin zorluklarından bahsetti; günlük rutinlerini yerine getirmekte dahi zorlandığını ifade etti.

Öğrencilerinden Gelen Hediye: 'Zümrüd-ü Anka'

Öğrencileri, Mehtap öğretmenleri için “Zümrüd-ü Anka” adını verdikleri bir kitap hazırladılar. Kitabın içinde öğrencilerinin resimleri ve ona dair düşünceleri yer alıyor. Çatal, duygusal anlar yaşadığı bu hediyeyi “Hayatım boyunca unutamayacağım bir hediye” olarak tanımladı.

Mucizelere İnançla Hayata Tutunmak

Çatal, kitabın içinde yer alan “Mucizeyi başka yerde arama, mucize sensin aslında” sözüne atıfta bulunarak, hayatında yaşadığı mucizelere inandığını dile getirdi. Kanseri, kendisi için zorlu bir süreç olarak görse de, bunu aşacağına dair umudunu kaybetmiyor: “Hayat bir mucize, bu mucizeyle de devam edip hayata tekrar tutunmak istiyorum.”

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kayseri'de bu yıl okulların açıldığı ilk gün lenf kanserine yakalandığını öğrenen 33 yaşındaki...

Kayseri'de bu yıl okulların açıldığı ilk gün lenf kanserine yakalandığını öğrenen 33 yaşındaki sınıf öğretmeni Mehtap Çatal, hastalığı yenip öğrencilerine kavuşacağı günü bekliyor. 9 yıldır sınıf öğretmenliği yapan Çatal, bir yandan tedavisine devam ediyor bir yandan da kendisini hediyeleriyle ve iyi dilekleriyle yalnız bırakmayan öğrenci ve velilerinin desteğiyle moral buluyor.

Kayseri'de bu yıl okulların açıldığı ilk gün lenf kanserine yakalandığını öğrenen 33 yaşındaki...

Kayseri'de bu yıl okulların açıldığı ilk gün lenf kanserine yakalandığını öğrenen 33 yaşındaki sınıf öğretmeni Mehtap Çatal, hastalığı yenip öğrencilerine kavuşacağı günü bekliyor. 9 yıldır sınıf öğretmenliği yapan Çatal, bir yandan tedavisine devam ediyor bir yandan da kendisini hediyeleriyle ve iyi dilekleriyle yalnız bırakmayan öğrenci ve velilerinin desteğiyle moral buluyor.

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