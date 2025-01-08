DOLAR
35,38 -0,13%
EURO
36,51 0,2%
ALTIN
3.019,74 -0,39%
BITCOIN
3.389.850,65 0,92%

Lenf Kanserini Yenen 15 Yaşındaki Hazal, Kanserle Mücadele Eden Çocuklara Umut Oluyor

Antalya'da lenf kanserini yenerek sağlığına kavuşan Hazal Subaşı, kanser hastası çocuklara moral ve motivasyon veriyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 17:48
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 17:51
Lenf Kanserini Yenen 15 Yaşındaki Hazal, Kanserle Mücadele Eden Çocuklara Umut Oluyor

Lenf Kanserini Yenen 15 Yaşındaki Hazal, Kanser Hastası Çocuklara Umut Oluyor

Antalya'da yaşayan 15 yaşındaki Hazal Subaşı, lenf kanseri tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak, kanserle mücadele eden çocuklar için ışık olmayı sürdürüyor. Depremzede olarak Antalya'ya yerleşen Hazal, katıldığı etkinliklerde moral ve motivasyon aşılamak için gönüllü olarak mücadele ediyor.

Hastalığıyla Mücadele Süreci

2021 yılında Adıyaman'da ani kilo kaybı ve karın ağrısı ile hastaneye giden Hazal'a, lenfoma (lenf kanseri) teşhisi konuldu. İki yıl süren zorlu tedavi sürecini Adana ve Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tamamladı. 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonrası ailesiyle birlikte Antalya'ya yerleşen genç kız, iyileşmesinin ardından Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) bünyesindeki etkinliklere katılmaya başladı.

Umut Verici Etkinlikler

Etkinliklerde sık sık "prenses" kostümü giyen Hazal, kanser tedavisi gören çocuklara destek veriyor. "Artık iyileşmiş bir genç olarak, kardeşlerimize destek oluyorum. Onlara bunun geçici olduğunu ve iyileşeceklerini anlatıyorum" ifadelerinde bulunan Subaşı, hastalık sürecinde yaşadığı zorlukları ve ailesinin desteğini unutmadığını belirtti.

"Bu süreçte ailem ve hemşireler hep yanımdaydı. En büyük motivasyon kaynağım ailemdi. LÖSEV de her zaman destek oldu" diye konuşan Hazal, Antalya'ya taşındıktan sonra yeni arkadaşlardan ayrıldığına üzüldüğünü ifade etti. Ancak etkinlikler aracılığıyla birlikte olmanın ve mutluluğun önemini vurguladı.

Hazal Subaşı, tedavi sonrası çocuklara verdiği destekle, onlara ilham vermeyi ve gelecekte onların da sağlıklı günler geçireceğine dair umut vermeyi hedefliyor.

Antalya'da yaşayan depremzede Hazal Subaşı, iki yıl süren lenf kanseri tedavisinin sonunda...

Antalya'da yaşayan depremzede Hazal Subaşı, iki yıl süren lenf kanseri tedavisinin sonunda sağlığına kavuşmasının ardından kanserle mücadele eden arkadaşlarına, katıldığı faaliyetlerde moral ve motivasyon aşılıyor.

İLGİLİ HABERLER

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Maarif Ansiklopedisi İstanbul'da Tanıtıldı: Eğitimde Yeni Bir Dönem Başlıyor
2
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Savaş Nedeniyla 100 Binden Fazla Yerinden Edilme Yaşandı
3
Osmaniye Deprem Davasında 4 Sanığa 21'er Yıl Hapis Cezası Verildi
4
İBB Başkanı İmamoğlu'nun İhaleye Fesat Karıştırma Davasına Devam Edildi
5
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı Kabul Etti
6
Diyanet ile Gaziantep Belediyesi Arasında Yayın İşbirliği Protokolü İmzalandı
7
Antalya'daki Silahlı Kavga: Bir Zanlı Tutuklandı

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor