Lenf Kanserini Yenen 15 Yaşındaki Hazal, Kanserle Mücadele Eden Çocuklara Umut Oluyor

Lenf Kanserini Yenen 15 Yaşındaki Hazal, Kanser Hastası Çocuklara Umut Oluyor

Antalya'da yaşayan 15 yaşındaki Hazal Subaşı, lenf kanseri tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak, kanserle mücadele eden çocuklar için ışık olmayı sürdürüyor. Depremzede olarak Antalya'ya yerleşen Hazal, katıldığı etkinliklerde moral ve motivasyon aşılamak için gönüllü olarak mücadele ediyor.

Hastalığıyla Mücadele Süreci

2021 yılında Adıyaman'da ani kilo kaybı ve karın ağrısı ile hastaneye giden Hazal'a, lenfoma (lenf kanseri) teşhisi konuldu. İki yıl süren zorlu tedavi sürecini Adana ve Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tamamladı. 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonrası ailesiyle birlikte Antalya'ya yerleşen genç kız, iyileşmesinin ardından Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) bünyesindeki etkinliklere katılmaya başladı.

Umut Verici Etkinlikler

Etkinliklerde sık sık "prenses" kostümü giyen Hazal, kanser tedavisi gören çocuklara destek veriyor. "Artık iyileşmiş bir genç olarak, kardeşlerimize destek oluyorum. Onlara bunun geçici olduğunu ve iyileşeceklerini anlatıyorum" ifadelerinde bulunan Subaşı, hastalık sürecinde yaşadığı zorlukları ve ailesinin desteğini unutmadığını belirtti.

"Bu süreçte ailem ve hemşireler hep yanımdaydı. En büyük motivasyon kaynağım ailemdi. LÖSEV de her zaman destek oldu" diye konuşan Hazal, Antalya'ya taşındıktan sonra yeni arkadaşlardan ayrıldığına üzüldüğünü ifade etti. Ancak etkinlikler aracılığıyla birlikte olmanın ve mutluluğun önemini vurguladı.

Hazal Subaşı, tedavi sonrası çocuklara verdiği destekle, onlara ilham vermeyi ve gelecekte onların da sağlıklı günler geçireceğine dair umut vermeyi hedefliyor.

Antalya'da yaşayan depremzede Hazal Subaşı, iki yıl süren lenf kanseri tedavisinin sonunda sağlığına kavuşmasının ardından kanserle mücadele eden arkadaşlarına, katıldığı faaliyetlerde moral ve motivasyon aşılıyor.