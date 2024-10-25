Leonardo DiCaprio'dan Kamala Harris'e Destek

Leonardo DiCaprio'dan Önemli Destek

Ünlü Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio, 5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Kamala Harris’e oy vereceğini duyurdu.

Instagram Üzerinden Açıklama

DiCaprio, sosyal medya platformu Instagram üzerinden paylaştığı bir videoda Harris'e destek vererek, iklim değişikliği konusuna dikkat çekti.

“İklim değişikliği dünyayı tehdit ediyor ve ekonomik yapımızı sarsıyor. Ekonomimizi ve gezegenimizi korumak için acil adımlar atmalıyız. Bu nedenle Kamala Harris'e oy veriyorum.” sözleriyle düşüncelerini dile getirdi.

Hedefler ve Eleştiriler

DiCaprio, Florida’yı etkileyen Helene ve Milton kasırgalarına da atıfta bulunarak, Harris'in 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma ve yeşil ekonomi oluşturma konusundaki hedeflerini övdü.

Ayrıca, eski Başkan Donald Trump'ı Paris İklim Anlaşması'ndan çekildiği ve çevre koruma önlemlerini azalttığı için eleştirerek, Trump’ın bilim ve gerçekleri inkâr etmeye devam ettiğini söyledi.

DiCaprio, önceki 2020 başkanlık seçimlerinde de Demokrat aday Joe Biden’a destek vermişti.