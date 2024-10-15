Leonardo ve Rheinmetall'den Ortak Tank Üretimi Hamlesi

Leonardo ve Rheinmetall Ortak Girişimini Duyurdu

İtalyan savunma sanayisi şirketi Leonardo ile Alman Rheinmetall, Avrupa’da askeri muharebe araçları geliştirmek amacıyla yeni bir ortak girişim kurma kararı aldıklarını açıkladı. İki şirket, bu girişim ile İtalya'nın savunma ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretecek.

Ortak Girişim Yapısı ve Amaçlar

Ortak girişim, her iki şirketin yüzde 50 hisseye sahip olduğu bir yapı ile kuruldu ve merkez ofisi Roma'da, operasyon merkezi ise La Spezia şehrinde yer alacak. Ortak şirket, İtalyan ordusunun 'Zırhlı Piyade Savaş Sistemi (AICS)' programı için yeni bir ana muharebe tankı (MBT) ve yeni Lynx platformu geliştirecek.

Açıklamalara göre, AICS programı 16 değişik varyantta 1000'den fazla zırhlı sistemin tedarikini içerecek. Rheinmetall tarafından geliştirilen ve İtalya'daki Ariete modelinin yerini alacak olan "Panther KF51", bu yeni ana muharebe tankı olarak öne çıkıyor.

Düşünceler ve Gelecek Hedefleri

Rheinmetall CEO'su Armin Papperger, "Avrupa tank üretiminde yeni bir ağır sıklet yaratıyoruz" diyerek bu ortaklığa vurgu yaptı. Özellikle, İtalya'nın gereksinimlerine yönelik teknolojik gelişim hedeflediklerini belirtti. Roberto Cingolani, Leonardo CEO'su da bu girişimi, "Leonardo'nun tarihindeki en önemli anlaşmalardan biri" olarak değerlendirdi.

Her iki lider, yatırım yaparak ve uluslararası düzeyde rekabetçi kalmak için işbirliğinin önemine dikkat çekti. Cingolani ayrıca, İtalya ve Japonya ile yürütülen 6. nesil savaş uçağı projesi hakkında süreçlerin hızlandığını duyurdu.

Medya haberlerine göre, bu projenin önümüzdeki 10 yıl içinde 20 milyar avroluk bir sipariş öngördüğü ve Avrupa'daki ağır tank sektörü için 50 milyar avroluk bir pazarın mevcut olduğu ifade edildi.

İtalyan savunma sanayi şirketi Leonardo ile Alman savunma sanayi şirketi Rheinmetall, Avrupa’da askeri muharebe araçlarının geliştirilmesi ve üretimi için ortak bir girişim kurma kararı aldıklarını bildirdi. Rheinmetall Üst Yöneticisi (CEO) Armin Papperger (solda) ve Leonardo Üst Yöneticisi (CEO) Roberto Cingolani (sağda), bu kararlarına ilişkin Roma'daki Yabancı Basın Derneği'nde ortak bir basın toplantısı düzenledi.

İtalyan savunma sanayi şirketi Leonardo ile Alman savunma sanayi şirketi Rheinmetall, Avrupa’da askeri muharebe araçlarının geliştirilmesi ve üretimi için ortak bir girişim kurma kararı aldıklarını bildirdi. Rheinmetall Üst Yöneticisi (CEO) Armin Papperger (solda) ve Leonardo Üst Yöneticisi (CEO) Roberto Cingolani (sağda), bu kararlarına ilişkin Roma'daki Yabancı Basın Derneği'nde ortak bir basın toplantısı düzenledi.

İtalyan savunma sanayi şirketi Leonardo ile Alman savunma sanayi şirketi Rheinmetall, Avrupa’da askeri muharebe araçlarının geliştirilmesi ve üretimi için ortak bir girişim kurma kararı aldıklarını bildirdi. Rheinmetall Üst Yöneticisi (CEO) Armin Papperger (solda) ve Leonardo Üst Yöneticisi (CEO) Roberto Cingolani (sağda), bu kararlarına ilişkin Roma'daki Yabancı Basın Derneği'nde ortak bir basın toplantısı düzenledi.