DOLAR
34,23 0,16%
EURO
37,38 0,18%
ALTIN
2.916,29 0,09%
BITCOIN
2.311.220,61 -2,36%

Leonardo ve Rheinmetall'den Ortak Tank Üretimi Hamlesi

Leonardo ile Rheinmetall, tank üretimi için ortak girişim kurarak İtalyan ordusuna yeni araçlar üretecek.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 16:17
Leonardo ve Rheinmetall'den Ortak Tank Üretimi Hamlesi

Leonardo ve Rheinmetall Ortak Girişimini Duyurdu

İtalyan savunma sanayisi şirketi Leonardo ile Alman Rheinmetall, Avrupa’da askeri muharebe araçları geliştirmek amacıyla yeni bir ortak girişim kurma kararı aldıklarını açıkladı. İki şirket, bu girişim ile İtalya'nın savunma ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretecek.

Ortak Girişim Yapısı ve Amaçlar

Ortak girişim, her iki şirketin yüzde 50 hisseye sahip olduğu bir yapı ile kuruldu ve merkez ofisi Roma'da, operasyon merkezi ise La Spezia şehrinde yer alacak. Ortak şirket, İtalyan ordusunun 'Zırhlı Piyade Savaş Sistemi (AICS)' programı için yeni bir ana muharebe tankı (MBT) ve yeni Lynx platformu geliştirecek.

Açıklamalara göre, AICS programı 16 değişik varyantta 1000'den fazla zırhlı sistemin tedarikini içerecek. Rheinmetall tarafından geliştirilen ve İtalya'daki Ariete modelinin yerini alacak olan "Panther KF51", bu yeni ana muharebe tankı olarak öne çıkıyor.

Düşünceler ve Gelecek Hedefleri

Rheinmetall CEO'su Armin Papperger, "Avrupa tank üretiminde yeni bir ağır sıklet yaratıyoruz" diyerek bu ortaklığa vurgu yaptı. Özellikle, İtalya'nın gereksinimlerine yönelik teknolojik gelişim hedeflediklerini belirtti. Roberto Cingolani, Leonardo CEO'su da bu girişimi, "Leonardo'nun tarihindeki en önemli anlaşmalardan biri" olarak değerlendirdi.

Her iki lider, yatırım yaparak ve uluslararası düzeyde rekabetçi kalmak için işbirliğinin önemine dikkat çekti. Cingolani ayrıca, İtalya ve Japonya ile yürütülen 6. nesil savaş uçağı projesi hakkında süreçlerin hızlandığını duyurdu.

Medya haberlerine göre, bu projenin önümüzdeki 10 yıl içinde 20 milyar avroluk bir sipariş öngördüğü ve Avrupa'daki ağır tank sektörü için 50 milyar avroluk bir pazarın mevcut olduğu ifade edildi.

İtalyan savunma sanayi şirketi Leonardo ile Alman savunma sanayi şirketi Rheinmetall, Avrupa’da...

İtalyan savunma sanayi şirketi Leonardo ile Alman savunma sanayi şirketi Rheinmetall, Avrupa’da askeri muharebe araçlarının geliştirilmesi ve üretimi için ortak bir girişim kurma kararı aldıklarını bildirdi. Rheinmetall Üst Yöneticisi (CEO) Armin Papperger (solda) ve Leonardo Üst Yöneticisi (CEO) Roberto Cingolani (sağda), bu kararlarına ilişkin Roma'daki Yabancı Basın Derneği'nde ortak bir basın toplantısı düzenledi.

İtalyan savunma sanayi şirketi Leonardo ile Alman savunma sanayi şirketi Rheinmetall, Avrupa’da...

İtalyan savunma sanayi şirketi Leonardo ile Alman savunma sanayi şirketi Rheinmetall, Avrupa’da askeri muharebe araçlarının geliştirilmesi ve üretimi için ortak bir girişim kurma kararı aldıklarını bildirdi. Rheinmetall Üst Yöneticisi (CEO) Armin Papperger (solda) ve Leonardo Üst Yöneticisi (CEO) Roberto Cingolani (sağda), bu kararlarına ilişkin Roma'daki Yabancı Basın Derneği'nde ortak bir basın toplantısı düzenledi.

İtalyan savunma sanayi şirketi Leonardo ile Alman savunma sanayi şirketi Rheinmetall, Avrupa’da...

İtalyan savunma sanayi şirketi Leonardo ile Alman savunma sanayi şirketi Rheinmetall, Avrupa’da askeri muharebe araçlarının geliştirilmesi ve üretimi için ortak bir girişim kurma kararı aldıklarını bildirdi. Rheinmetall Üst Yöneticisi (CEO) Armin Papperger (solda) ve Leonardo Üst Yöneticisi (CEO) Roberto Cingolani (sağda), bu kararlarına ilişkin Roma'daki Yabancı Basın Derneği'nde ortak bir basın toplantısı düzenledi.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Okul Müfredatında Yeni Değişiklikler Resmi Gazete'de Yayınlandı
2
Yusuf Ziya Yılmaz: Milletin Kanaati Yol Haritamızdır
3
İstanbul'da Down Sendromlu Çocuğun Camdan Attığı Bebek Hayatını Kaybetti
4
AİHM, Almanya'nın Sınır Dışı Uygulamasını Cezalandırdı
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yi Ağırladı
6
Osmaniye'de Akraba Kavgası: 8 Yaralı
7
Fransa Hükümeti Aşırı Sağ Eleştirilerine Yanıt Verdi

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

KPSS yok! İlkokul mezunu olana bile iş var! 99 bin memur- personel alımı açıklandı

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor