DOLAR
34,53 0,01%
EURO
36,61 0,04%
ALTIN
2.913,94 -0,44%
BITCOIN
3.187.019,65 -1,19%

Lesotho Başbakanı Matekane: Türkiye, Büyüme Hedeflerimiz İçin İdeal Ortak

Lesotho Başbakanı Matekane, Türkiye'nin sunduğu uzmanlık birikiminin Lesotho'nun büyüme hedeflerine katkı sağlayacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 17:59
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 17:59
Lesotho Başbakanı Matekane: Türkiye, Büyüme Hedeflerimiz İçin İdeal Ortak

Lesotho Başbakanı Samuel Ntsokoane Matekane, Ankara'da düzenlenen Türkiye-Lesotho Yuvarlak Masa Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Matekane, Türkiye'nin çeşitli sektörlerdeki uzmanlık birikimini Lesotho'ya aktarabileceğini belirterek, "Türkiye, bizim büyüme isteğimize son derece katkı sağlayacak çeşitli sektörlerdeki uzmanlık birikimini aktarabilecek olmasıyla, Lesotho için ideal bir ortağı temsil ediyor," dedi.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile katılan Matekane, iki ülke arasındaki siyasi, sosyal ve ekonomik işbirliği fırsatlarının güçlendirilmesi için görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Ekonomik işbirliğini ticaret ve yatırımlar üzerinden güçlendirme konusunda anlaştıklarını dile getiren Matekane, 2016'da imzalanan Ticari ve Ekonomik İşbirliği (TEİ) Anlaşmasını örnek göstererek, bu anlaşmanın eğitim, sağlık, enerji, ticaret ve dijital gelişim gibi kritik sektörlerdeki işbirliğini arttırmak için önemli bir zemin hazırladığını aktardı.

Matekane, ayrıca Lesotho'nun içindeki potansiyeli ön plana çıkararak, uluslararası alanda rekabetçi bir aktör olma hedeflerine işaret etti. Kalkınma hedeflerine uyumlu olarak sanayileşme, imalat, tarım, yenilenebilir enerji ve turizm alanlarında verdikleri önemi vurgulayan Matekane, Kral III. Letsie’nin sürdürülebilirlik projelerine de değindi. Projelerin, özel sektör temelli olduğunu belirten başbakan, enerji sektörünün gelişmesi için yurt dışından yatırımcılar aradıklarını kaydetti.

Matekane, Lesotho Ulusal Kalkınma Şirketi ve ülkenin yatırım ve ticaret kalkındırma ajansı üzerinden yatırım fırsatları hakkında bilgi verileceğini aktararak, Lesotho hükümetinin yatırım ortamını iyileştirmek için kapsamlı çalışmalar yaptığını ifade etti. "Yabancı yatırım için rekabetçi bir yer olmayı hedefliyoruz," diyen Matekane, Türkiye'nin sağlam bir ortak olarak önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Otomotiv ve tarım gibi sektörlerde büyüme sağladıklarını kaydeden Matekane, tarım, tekstil, yeşil enerji ve turizm gibi alanlarda işbirliği fırsatlarına dikkat çekti. Son olarak, Türkiye'deki yatırımcıları Lesotho'yu değerlendirmeleri konusunda davet eden Matekane, "Ben ve hükümetim yatırımlarınızın güvenliği ve başarısı için gereken desteği sağlayacağız. Birlikte müreffeh bir gelecek inşa edebiliriz," ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Yıkım Sırasında Çökme: 2 İşçi Yaralandı
2
Kosova'nın Zveçan Bölgesinde Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
3
Güncel Gelişmeler: G20 Zirvesi'nde Erdoğan Basın Toplantısı Düzenleyecek
4
Tatlıoğlu ve Sanchez: İkili Deniz Gücü İşbirliği Gelişiyor
5
Almanya: Rusya'nın Nükleer Doktrini Bizi Korkutamaz
6
Kayseri'de Minibüs Yayaya Çarptı: O Anlar Kamera Kayıtlarında
7
MOSSAD'a Casusluk İddiası: 20 Sanığın Duruşması Yarına Ertelendi

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek