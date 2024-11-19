Lesotho Başbakanı Matekane: Türkiye, Büyüme Hedeflerimiz İçin İdeal Ortak

Lesotho Başbakanı Samuel Ntsokoane Matekane, Ankara'da düzenlenen Türkiye-Lesotho Yuvarlak Masa Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Matekane, Türkiye'nin çeşitli sektörlerdeki uzmanlık birikimini Lesotho'ya aktarabileceğini belirterek, "Türkiye, bizim büyüme isteğimize son derece katkı sağlayacak çeşitli sektörlerdeki uzmanlık birikimini aktarabilecek olmasıyla, Lesotho için ideal bir ortağı temsil ediyor," dedi.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile katılan Matekane, iki ülke arasındaki siyasi, sosyal ve ekonomik işbirliği fırsatlarının güçlendirilmesi için görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Ekonomik işbirliğini ticaret ve yatırımlar üzerinden güçlendirme konusunda anlaştıklarını dile getiren Matekane, 2016'da imzalanan Ticari ve Ekonomik İşbirliği (TEİ) Anlaşmasını örnek göstererek, bu anlaşmanın eğitim, sağlık, enerji, ticaret ve dijital gelişim gibi kritik sektörlerdeki işbirliğini arttırmak için önemli bir zemin hazırladığını aktardı.

Matekane, ayrıca Lesotho'nun içindeki potansiyeli ön plana çıkararak, uluslararası alanda rekabetçi bir aktör olma hedeflerine işaret etti. Kalkınma hedeflerine uyumlu olarak sanayileşme, imalat, tarım, yenilenebilir enerji ve turizm alanlarında verdikleri önemi vurgulayan Matekane, Kral III. Letsie’nin sürdürülebilirlik projelerine de değindi. Projelerin, özel sektör temelli olduğunu belirten başbakan, enerji sektörünün gelişmesi için yurt dışından yatırımcılar aradıklarını kaydetti.

Matekane, Lesotho Ulusal Kalkınma Şirketi ve ülkenin yatırım ve ticaret kalkındırma ajansı üzerinden yatırım fırsatları hakkında bilgi verileceğini aktararak, Lesotho hükümetinin yatırım ortamını iyileştirmek için kapsamlı çalışmalar yaptığını ifade etti. "Yabancı yatırım için rekabetçi bir yer olmayı hedefliyoruz," diyen Matekane, Türkiye'nin sağlam bir ortak olarak önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Otomotiv ve tarım gibi sektörlerde büyüme sağladıklarını kaydeden Matekane, tarım, tekstil, yeşil enerji ve turizm gibi alanlarda işbirliği fırsatlarına dikkat çekti. Son olarak, Türkiye'deki yatırımcıları Lesotho'yu değerlendirmeleri konusunda davet eden Matekane, "Ben ve hükümetim yatırımlarınızın güvenliği ve başarısı için gereken desteği sağlayacağız. Birlikte müreffeh bir gelecek inşa edebiliriz," ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.