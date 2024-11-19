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Lesotho Başbakanı Matekane: Türkiye'nin Teknoloji Modeli Ekonomik Dönüşümde Kilit Rol Oynayacak

Lesotho Başbakanı Matekane, Türkiye'deki sanayi ve teknoloji gelişimlerinin kendi ülkesinin ekonomik dönüşümüne katkı sağlayacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 13:25
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 13:25
Lesotho Başbakanı Matekane: Türkiye'nin Teknoloji Modeli Ekonomik Dönüşümde Kilit Rol Oynayacak

Lesotho Başbakanı Matekane'den Önemli Açıklamalar

Lesotho Başbakanı Samuel Ntsokoane Matekane, Türkiye ziyaretinde önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Matekane, Türkiye'deki sanayi ve teknoloji alanındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti.

Ekonomik Dönüşüm İçin İşbirliği Vurgusu

Matekane, “Bu modelin, bizim kendi ülkemizin ekonomik dönüşümünde çok önemli rol oynayacağına inanıyoruz.” diyerek, Türkiye’nin başarılarının Lesotho için örnek teşkil ettiğini belirtti.

Lesotho Başbakanı, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi adına kritik görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve ticaret, yatırım, tarım, enerji, eğitim, kapasite oluşturma, turizm ve kültür gibi stratejik işbirliği alanlarını detaylı bir şekilde ele aldıklarını dile getirdi.

Koordinasyon ve Yatırım Fırsatları

Matekane, ayrıca taraflar arasında bir ortak işbirliği komisyonu kurulmasının planlandığını belirtti. Lesotho'dan Türkiye'ye iş insanları ve kurum temsilcileriyle geldiklerini vurgulayan Matekane, “Türkiye'den iş insanlarının mutlaka Lesotho'ya gelip yatırım yapma konusunda teşvik edilmesini isteriz.” dedi.

Türk İş İnsanlarına Davet

Ayrıca, Türkiye-Lesotho İş Forumu'na katılmayı sabırsızlıkla beklediklerini ifade eden Matekane, iki ülke halkları arasındaki ilişkilerin önemini vurgulayarak Afrika Evi'ni ziyaret ettiklerini ve Türk iş insanlarını Lesotho'da görmek istediklerini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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