Lesotho Krallığı, 58. Bağımsızlık Yılını Coşkuyla Kutladı

Lesotho'nun 58. Bağımsızlık Kutlamaları

Güney Afrika'nın kalbinde yer alan Lesotho Krallığı, bağımsızlığının 58. yılını görkemli bir şekilde kutladı. Ülkenin ulusal bayramı olan "4 Ekim Bağımsızlık Günü" sebebiyle gerçekleştirilen tören, başkent Maseru'da yer alan Setsoto Stadyumu'nda yapıldı.

Törene Katılanlar

Törene Lesotho'nun Kralı 3. Letsie, Başbakan Sam Matekane, hükümet yetkilileri, üst düzey bürokratlar ve çeşitli ülkelerin diplomatik temsilcileri katıldı. Ayrıca Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Amina Mohammed de bu anlamlı günde Lesotho’yu yalnız bırakmadı.

Bağımsızlık Süreci

Lesotho, İngiltere'den bağımsızlığını 4 Ekim 1966 tarihinde kazanarak, Fas ve Esvatini ile birlikte Afrika'nın üç bağımsız krallığından biri olmuştur. Yaklaşık 30 bin kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahip olan bu denize kıyısı olmayan ülke, sadece komşusu Güney Afrika Cumhuriyeti ile sınırlarını paylaşmaktadır.

Nüfus ve Kültür

Lesotho, meşruti monarşiyle yönetilmekte olup, 2,1 milyonluk nüfusunun büyük bir kısmı yerel Sotho halkından oluşmaktadır. Bağımsızlık günü, hem ulusal birlik duygusunu pekiştirmek hem de kültürel değerleri kutlamak açısından büyük bir anlam taşıyor.