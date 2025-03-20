Letonya, AB'nin Kosova Üzerindeki Cezai Tedbirlerin Kaldırılmasını Talep Etti

Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics, AB'nin Kosova'ya uyguladığı cezai tedbirlerin kaldırılmasını ve uluslararası entegrasyonu desteklediklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 19:09
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 19:20
Letonya, AB'nin Kosova Üzerindeki Cezai Tedbirlerin Kaldırılmasını Talep Etti

Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, Avrupa Birliği'nin (AB) Kosova'ya uyguladığı Cezai tedbirlerin bir an önce kaldırılması gerektiğini açıkladı. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Rinkevics, bu tedbirlerin kaldırılmasının önemine dikkat çekti.

Rinkevics, AB'nin Kosova'ya yönelik uyguladığı cezai tedbirlerin kaldırılmasının zaman kaybetmeden gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Kosova'nın uluslararası kuruluşlara entegrasyonunu desteklediklerini belirtti ve bu konudaki görüşmelerin özellikle Avrupa Konseyi üyeliği üzerine yoğunlaştığını ifade etti. "Bu üyelik, Kosova'nın diğer uluslararası örgütlere katılımının kapılarını açabilir" şeklinde konuştu.

Rinkevics, Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ve diyaloğun desteklenmesi gerektiğini savundu. Uzun vadede bu durumun bölgedeki istikrarı artıracağına inandığını dile getirdi.

Buna karşın, Kosova'nın bu yıl AB aday ülke statüsü alıp almayacağına dair kesin bir garanti veremeyeceğini belirten Rinkevics, bu kararın tüm üye ülkelerin oyunu gerektirdiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Osmani, Letonya'nın Kosova için güçlü bir ortak olduğunu ve uluslararası örgütlere üyelik sürecinde destek vermeye devam ettiklerini söyledi. "AB'nin Kosova'ya yönelik haksız tedbirleri kaldırması öncelikli olmalıdır. Ayrıca ülkemizin aday ülke statüsü için bir yol bulmalıyız. Avrupa Konseyi'ne üyelik sürecindeki desteğiniz için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Rinkevics, Priştine'deki temaslarına yarın da devam edecek.

AB, Kosova'ya 2023 yılında, ülkenin kuzeyinde yaşanan gerilimleri çözmeye yönelik adımlar atmadığı gerekçesiyle çeşitli cezai tedbirler uygulamaya başlamıştı. Bu tedbirler, Kosova'nın belirli alanlarda AB fonlarından yararlanmasını engelliyor.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani (sağda) ile Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics (solda)...

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani (sağda) ile Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics (solda), Kosova Cumhurbaşkanlığındaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani (sağda) ile Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics (solda)...

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani (sağda) ile Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics (solda), Kosova Cumhurbaşkanlığındaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

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