Letonya Dışişleri Bakanı Braze'den Türkiye'ye Övgü

Letonya Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye Destek Açıklamaları

Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze, Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında önemli ifadelerde bulundu. Braze, "Türkiye'nin, NATO'nun güney kanadı ve tamamı için gösterdiği tüm çabalar gerçekten takdire şayan." diyerek Türkiye'nin NATO'daki rolünü vurguladı.

İkili İlişkilerin Güçlendirilmesi

Braze, Türkiye’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretin kendisini mutlu ettiğini belirterek, ikili ilişkilerin oldukça verimli olduğunu ifade etti. Ayrıca, Fidan’a Letonya’ya davette bulunduğunu ve bu teklifin kabul edildiğini açıkladı.

Diplomatik İlişkilerin Tarihçesi

Diplomatik ilişkilerin tesisinin 33. yılına dikkat çeken Braze, iki ülke arasındaki güvenlik ve savunma işbirliğinin önemine değindi. "Bizi bir araya getiren şey, güvenliğin ve savunmanın ne denli önemli olduğunu anlamamızdır," dedi.

Savunma Harcamaları ve Ortak Güvenlik

Letonya’nın gayrisafi yurt içi hasılasının %3’ünden fazlasını savunmaya harcadığını ve %1’ini Ukrayna’ya insani yardım amaçlı aktardığını belirten Braze, Rusya ve Belarus’a karşı sınırlarını güçlendirdiklerini vurguladı.

Ekonomik İşbirliği Fırsatları

Ekonomik işbirliğinin daha da geliştirilebileceğini belirten Braze, Letonya’nın İstanbul’daki Fahri Konsolosluğu’nun bu ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağladığını ifade etti. Her yıl binlerce Letonyalı turistin Türkiye’yi ziyaret ettiğini belirten Braze, Türkiye’den daha fazla ziyaretçi beklediklerini sözlerine ekledi.

Orman Yangınları ve Terörizmle Mücadele

Orman yangınlarıyla mücadele konusunda Türkiye ile işbirliği yapma fikrini paylaşan Braze, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, uluslararası düzeni alt üst etti ve Avrupa-Atlantik güvenliğine tehdit oluşturdu," diyerek terörizmle mücadelede işbirliğinin önemini vurguladı.