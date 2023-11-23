Levent Bülbül'ün HEDEP'li vekilin iddiasına ayar verdi TBMM'de kavga çıktı! Oturuma ara verildi

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, HEDEP Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan'ın güvenlik güçleriyle ilgili iddialarına sert tepki gösterdi. Bülbül, "Dağlarda 12-13 yaşında Kürt genç kızlarına musallat olanlarla ilgili bir kelime edemezsiniz. Yiğitseniz bununla alakalı bir kelime sarf edersiniz." ifadeleriyle, söz konusu iddiaları reddederek eleştirdi.

Levent Bülbül'ün HEDEP'li vekilin iddiasına ayar verdi TBMM'de kavga çıktı! Oturuma ara verildi
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TBMM Genel Kurulu'nda, Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında HEDEP ve MHP milletvekilleri arasında gerilim yaşandı.

HEDEP Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan'ın, "korucu ve uzman çavuşlar tarafından çocuk istismarı" iddiaları MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül'ün sert tepkisine neden oldu. Bülbül, devletin itibarının zedelenmesine dikkat çekti.

MHP'li Bülbül'ün sözlerine karşılık HEDEP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, benzer iddiaların araştırılması için bir komisyon önerdi. Ancak bu öneri, MHP'li Bülbül'ün iddiaları iftira olarak nitelendirmesiyle karşılaştı.

Tartışmanın gerginleşmesi üzerine milletvekilleri arasında karşılıklı atılan sözlerle gerilim tırmandı ve bazı milletvekilleri birbirlerine yaklaştı. Bu durum üzerine TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi.

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