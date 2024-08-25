Leyla Akyol: Ordu'nun Çöp Taksi Şoförü Çevreyi Temiz Tutma Mücadelesinde

Ordu'da Çöp Taksi Şoförü Leyla Akyol'un Hikayesi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, Leyla Akyol, belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışarak çevre temizliğine destek oluyor. 36 yaşındaki Akyol, İŞKUR üzerinden kazandığı işte, halk arasında 'Çöp Taksi' olarak bilinen çöp kamyonetinin şoförlüğünü yapıyor.

Çocukluk Hayali Gerçek Oluyor

Akyol, çocukluğundan beri otomobillere duyduğu ilgiyle büyüdüğünü ifade ediyor. Otomobil sürme tutkusunu mesleğine dönüştüren Akyol, "Yaşımı doldurduktan sonra ehliyetimi aldım. Babamın arabasını sürekli kullanıyordum. Bu hobimi iş hayatına taşımak istedim," diyor.

İşe Alım Süreci ve Motivasyonu

Akyol, belediyenin İŞKUR üzerinden şoför alımı ilanına başvurarak, gerekli işlemlerle birlikte bu pozisyona kabul edildiğini söylüyor: "İşe alındığımda çok mutlu oldum. Bu işte hayalimi yaşayabileceğim. Her gün kamyoneti kullanmak benim için büyük bir heyecan. Yanımda iki kadın arkadaşım var, onlar parklardaki temizlik işlerini yapıyor. Ben de onların topladığı çöpleri taşıyorum."

Akyol'un azmi ve kararlılığı, çevre temizliği konusundaki bireysel çabaların ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Doğayı koruma bilinciyle hareket eden Leyla Akyol, temiz bir çevre için verdiği mücadelede her geçen gün daha fazla motivasyon kazanıyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde belediyede işe başlayan Leyla Akyol, şoförlüğünü yaptığı çöp kamyonetiyle gün içinde parklarda biriken çöpleri topluyor. Parklardaki çöplerin toplanması amacıyla 2014'te hizmete giren "Çöp Taksi" uygulaması kapsamında çöp kamyonetinin direksiyonuna geçen Akyol, temiz bir çevre için mücadele ediyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde belediyede işe başlayan Leyla Akyol, şoförlüğünü yaptığı çöp kamyonetiyle gün içinde parklarda biriken çöpleri topluyor. Parklardaki çöplerin toplanması amacıyla 2014'te hizmete giren "Çöp Taksi" uygulaması kapsamında çöp kamyonetinin direksiyonuna geçen Akyol, temiz bir çevre için mücadele ediyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde belediyede işe başlayan Leyla Akyol, şoförlüğünü yaptığı çöp kamyonetiyle gün içinde parklarda biriken çöpleri topluyor. Parklardaki çöplerin toplanması amacıyla 2014'te hizmete giren "Çöp Taksi" uygulaması kapsamında çöp kamyonetinin direksiyonuna geçen Akyol, temiz bir çevre için mücadele ediyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde belediyede işe başlayan Leyla Akyol, şoförlüğünü yaptığı çöp kamyonetiyle gün içinde parklarda biriken çöpleri topluyor. Parklardaki çöplerin toplanması amacıyla 2014'te hizmete giren "Çöp Taksi" uygulaması kapsamında çöp kamyonetinin direksiyonuna geçen Akyol, temiz bir çevre için mücadele ediyor.