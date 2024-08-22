Leyla al-Arian: Uluslararası Toplum İsrail'i Durduramıyor

Leyla al-Arian'dan Kritik Açıklamalar

ABD merkezli yapımcı Leyla al-Arian, 'Bitmeyen Gece - Biden'ın Gazze Savaşı' belgeselinin baş yapımcısı olarak önemli ifadelere yer verdi. Al-Arian, uluslararası toplumu, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini durdurmada başarısız bulduğunu belirtti.

Belgeselin Amacı

Al-Arian, belgeselin hazırlanma sürecinin ardında yatan amacı şu şekilde aktardı: "Bu projeyi, uluslararası baskının İsrail'i dizginlemesine katkı sağlamak umuduyla gerçekleştirdik." Gazze’nin doğusundaki Derec Mahallesi’nde, ABD yapımı bombalarla gerçekleştirilen bir saldırıda 100'den fazla insanın yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

ABD'nin Rolü ve Saldırılar

Yapımcı, ABD yönetiminin, yaklaşık bir hafta önce, İsrail'e 20 milyar dolar değerinde silah satışını onayladığını ifade etti. Ayrıca, "+ABD, yaptığı silah transferleri ile Gazze'deki sivil ölümleri kolaylaştırıyor," dedi.

Gazetecilerin Zor Koşulları

Belgesel için çalışan gazetecilerin oldukça zor koşullar altında mücadele ettiğini belirten Arian, "Gazeteciler, açlık ve su kıtlığı gibi sorunlarla dolu Gazze'de çalışıyorlar," şeklinde konuştu. Kendi ailelerini kaybeden gazetecilerin zor bir süreçten geçtiği vurgulandı.

Duygusal Zorluklar

Al-Arian, belgeselin oluşturulma sürecini; "Aslında biz de bu görüntülere ve olaylara maruz kalmanın zorluğunu yaşadık. Ancak, gazetecilik etiği her şeyin önünde olmalıdır," diye özetledi.

Sonuç ve Çağrı

Al-Arian, belgesel ile birlikte uluslararası toplumun bu durumu değerlendirmesini ve İsrail’in eylemlerine karşı durmasını umut ettiğini belirtti. Kendisinin son sözleri ise oldukça çarpıcıydı: "Gazze halkı toplu cezalandırmaya maruz kalıyor ve uluslararası toplum bu duruma son verebilmekte başarısız oldu."