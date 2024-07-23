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Leylek Yavrusu Koruma Altına Alındı

Erzurum'da elektrik direğindeki yuvasında yalnız kalan leylek yavrusu, koruma altına alındı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 17:38
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 17:41
Leylek Yavrusu Koruma Altına Alındı

Erzurum'da Leylek Yavrusu Kurtarıldı

Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde, yalnız kalan bir leylek yavrusu, çevre sakinlerinin duyarlılığı sayesinde kurtarıldı. Mahallede yaşayan vatandaşlar, elektrik direğindeki yuvadan düşen leylek yavrusunun durumunu fark edince hemen yardım çağrısında bulundular.

Doğa Koruma Ekipleri Müdehale Etti

Elektrik dağıtım firması Aras EDAŞ'ın desteğiyle yuvadan indirilen leylek yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü’ne bağlı veteriner hekim Selçuk Albayrak'a teslim edildi. Albayrak, yaptığı ilk müdahale sonrası yavruyu şırınga ile beslemeye başladı.

Bakım Süreci ve Gelecek Planları

Veteriner Hekim Albayrak, yaptığı açıklamada, "Mahalle sakinleri leyleklerin varlığını biliyordu. Ancak, yerel yolda buldukları leylek ölümlerinden dolayı bir tehlike olduğunun farkındaydılar. Bu sebeple, leylek yavrusunu kurtarmak için hemen harekete geçtik," dedi. Yavru leyleğin, erişkinliğe ulaşana kadar bakıma devam edeceğini belirten Albayrak, ardından doğaya salınacağını ifade etti.

Leyleklerin korunması için yerel halkın duyarlılığı büyük önem taşıyor.

Erzurum'da yuvasında yalnız kalan leylek yavrusu koruma altına alındı.

Erzurum'da yuvasında yalnız kalan leylek yavrusu koruma altına alındı.

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