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Leylekler Adana'da Molada

Güney yarım küreye göç eden leyleklerden bir kısmı, Adana'da mola vererek dinlendi.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 15:56
Leylekler Adana'da Molada

Leyleklerin Güney Yolculuğu

Kış mevsimini geçirebilmek için güneye direction göç etmeye hazırlanan leyleklerin bir kısmı, Adana'ya uğrayarak dinlenme ihtiyacı duydu.

Güzergahlarındaki Dinlence Noktası

Leylekler, sonbahar mevsiminin etkisiyle başladıkları göç yolculuklarını sürdürürken, Suriye, Lübnan, Ürdün, İsrail ve Mısır Nil Vadisi'ni izleyerek Güney Afrika'ya kadar ilerlemeyi hedefliyorlar. Yüreğir İlçesinde Mısır Tarlası

Bu yıl hasat edilen mısır tarlalarına inen leylekler, burada bir süre dinlenerek güç topladılar. Molalarından sonra tekrar uçuşlarına devam eden leylekler, göç yollarının hem zorluğu hem de güzelliklerini keşfetmek için yola koyuldular.

Kış mevsimini geçirmek için güneye göç etmeye başlayan leyleklerin bir kısmı, Adana'da mola verdi....

Kış mevsimini geçirmek için güneye göç etmeye başlayan leyleklerin bir kısmı, Adana'da mola verdi. Yüreğir ilçesinde hasat edilmiş mısır tarlasına inen leylekler, bir süre dinlendikten sonra göç uçuşuna devam etti.

Kış mevsimini geçirmek için güneye göç etmeye başlayan leyleklerin bir kısmı, Adana'da mola verdi....

Kış mevsimini geçirmek için güneye göç etmeye başlayan leyleklerin bir kısmı, Adana'da mola verdi. Yüreğir ilçesinde hasat edilmiş mısır tarlasına inen leylekler, bir süre dinlendikten sonra göç uçuşuna devam etti.

Kış mevsimini geçirmek için güneye göç etmeye başlayan leyleklerin bir kısmı, Adana'da mola verdi....

Kış mevsimini geçirmek için güneye göç etmeye başlayan leyleklerin bir kısmı, Adana'da mola verdi. Yüreğir ilçesinde hasat edilmiş mısır tarlasına inen leylekler, bir süre dinlendikten sonra göç uçuşuna devam etti.

Kış mevsimini geçirmek için güneye göç etmeye başlayan leyleklerin bir kısmı, Adana'da mola verdi....

Kış mevsimini geçirmek için güneye göç etmeye başlayan leyleklerin bir kısmı, Adana'da mola verdi. Yüreğir ilçesinde hasat edilmiş mısır tarlasına inen leylekler, bir süre dinlendikten sonra göç uçuşuna devam etti.

Kış mevsimini geçirmek için güneye göç etmeye başlayan leyleklerin bir kısmı, Adana'da mola verdi....

Kış mevsimini geçirmek için güneye göç etmeye başlayan leyleklerin bir kısmı, Adana'da mola verdi. Yüreğir ilçesinde hasat edilmiş mısır tarlasına inen leylekler, bir süre dinlendikten sonra göç uçuşuna devam etti.

Kış mevsimini geçirmek için güneye göç etmeye başlayan leyleklerin bir kısmı, Adana'da mola verdi....

Kış mevsimini geçirmek için güneye göç etmeye başlayan leyleklerin bir kısmı, Adana'da mola verdi. Yüreğir ilçesinde hasat edilmiş mısır tarlasına inen leylekler, bir süre dinlendikten sonra göç uçuşuna devam etti.

Kış mevsimini geçirmek için güneye göç etmeye başlayan leyleklerin bir kısmı, Adana'da mola verdi....

Kış mevsimini geçirmek için güneye göç etmeye başlayan leyleklerin bir kısmı, Adana'da mola verdi. Yüreğir ilçesinde hasat edilmiş mısır tarlasına inen leylekler, bir süre dinlendikten sonra göç uçuşuna devam etti.

Kış mevsimini geçirmek için güneye göç etmeye başlayan leyleklerin bir kısmı, Adana'da mola verdi....

Kış mevsimini geçirmek için güneye göç etmeye başlayan leyleklerin bir kısmı, Adana'da mola verdi. Yüreğir ilçesinde hasat edilmiş mısır tarlasına inen leylekler, bir süre dinlendikten sonra göç uçuşuna devam etti.

Kış mevsimini geçirmek için güneye göç etmeye başlayan leyleklerin bir kısmı, Adana'da mola verdi....

Kış mevsimini geçirmek için güneye göç etmeye başlayan leyleklerin bir kısmı, Adana'da mola verdi. Yüreğir ilçesinde hasat edilmiş mısır tarlasına inen leylekler, bir süre dinlendikten sonra göç uçuşuna devam etti.

Kış mevsimini geçirmek için güneye göç etmeye başlayan leyleklerin bir kısmı, Adana'da mola verdi....

Kış mevsimini geçirmek için güneye göç etmeye başlayan leyleklerin bir kısmı, Adana'da mola verdi. Yüreğir ilçesinde hasat edilmiş mısır tarlasına inen leylekler, bir süre dinlendikten sonra göç uçuşuna devam etti.

Kış mevsimini geçirmek için güneye göç etmeye başlayan leyleklerin bir kısmı, Adana'da mola verdi....

Kış mevsimini geçirmek için güneye göç etmeye başlayan leyleklerin bir kısmı, Adana'da mola verdi. Yüreğir ilçesinde hasat edilmiş mısır tarlasına inen leylekler, bir süre dinlendikten sonra göç uçuşuna devam etti.

Kış mevsimini geçirmek için güneye göç etmeye başlayan leyleklerin bir kısmı, Adana'da mola verdi....

Kış mevsimini geçirmek için güneye göç etmeye başlayan leyleklerin bir kısmı, Adana'da mola verdi. Yüreğir ilçesinde hasat edilmiş mısır tarlasına inen leylekler, bir süre dinlendikten sonra göç uçuşuna devam etti.

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