Leylekler Göç Yolunda Bolu'ya Mola Verdi

Bolu’nun Göynük ilçesinde, göç yolundaki leylekler mola vererek bahar müjdecisi oldu.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 11:41
Leylekler Göç Yolunda Bolu'ya Mola Verdi

Bolu'nun Göynük ilçesinde, sıcak bölgelere doğru göç eden onlarca leylek mola verdi. Baharın gelişini simgeleyen bu muhteşem kuşlar, Karacalar köyü girişindeki bir tarlaya konarak dinlenme fırsatı buldu.

Göç yolculukları sırasında dinlenmek için duraklayan leylekler, kısa bir süre boyunca bu tarla çevresinde göze çarptı. Leyleklerin bu anları, bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

Dinlenmenin ardından leylekler, göçlerine devam ederek sıcak iklimlere doğru yola çıktı.

Göç yolundaki onlarca leylek, Bolu'nun Göynük ilçesinde mola verdi. Baharın habercisi leylekler...

Göç yolundaki onlarca leylek, Bolu'nun Göynük ilçesinde mola verdi. Baharın habercisi leylekler, göç yolculukları sırasında Göynük ilçesi Karacalar köyü girişindeki bir tarlaya kondu.

Göç yolundaki onlarca leylek, Bolu'nun Göynük ilçesinde mola verdi. Baharın habercisi leylekler...

Göç yolundaki onlarca leylek, Bolu'nun Göynük ilçesinde mola verdi. Baharın habercisi leylekler, göç yolculukları sırasında Göynük ilçesi Karacalar köyü girişindeki bir tarlaya kondu.

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