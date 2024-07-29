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LGS İlk Nakil Sonuçları Açıklandı

LGS 1. nakil sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edildi, 2. nakil başvuruları 29 Temmuz'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 11:44
LGS İlk Nakil Sonuçları Açıklandı

LGS 1. Nakil Sonuçları Duyuruldu

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirmeye esas ilk nakil sonuçları erişime açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS süreçleri ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, 22 Temmuz'da açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından, bugünkü duyuru ile birlikte 1. nakil sonuçlarının meb.gov.tr adresinden öğrenilebileceğini bildirdi.

İkinci Nakil Süreci

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları, 29 Temmuz'dan 2 Ağustos'a kadar alınacak. Bu süreç sonunda sonuçlar, 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

Ayrıca, ikinci nakil yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, 6-14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından yerleştirme başvuruları alınacaktır.

Sonuç olarak, yerleştirme süreci 16 Ağustos'ta sona erecek.

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