LGS Kapsamında 2. Nakil Sonuçları Açıklandı

LGS 2. Nakil Sonuçları Duyuruldu

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde gerçekleştirilen 2. nakil sonuçlarını açıkladı.

Sonuçlar Erişime Açıldı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 2. nakil yerleştirme sonuçlarının artık erişime açık olduğu belirtildi. Öğrenciler, sonuçları meb.gov.tr adresinden öğrenebilirler.

Geçici Kontenjanlar ve Başvuru Süreci

6-14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe yerleştirme komisyonları aracılığı ile yerleştirme başvuruları alınacak. Bu süreç 16 Ağustos tarihinde tamamlanacak.

Öğrenciler ve veliler, yerleştirme sürecinin son aşamalarını dikkatlice takip etmelidirler.