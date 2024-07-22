LGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçlarını www.meb.gov.tr adresinden duyurdu. Sınavla öğrenci alan okullar ve yerel yerleştirme için tercih yapan 1 milyon 13 bin 239 öğrencinin %96,21'inin tercihlerine yerleştiği bildirildi.

Kontenjan Bilgileri

Sınavla öğrenci alan okullarda açılan 202 bin 348 kontenjanın 197 bin 129'unu öğrenciler tercih etti ve yerleştirme oranı %97,42 oldu. Depremzede öğrenciler için ayrılan kontenjanlar haricinde, fen liseleri ve sosyal bilimler liselerindeki kontenjanlar tamamen doldu.

Yerleşim Oranları

Anadolu liselerinde 67 bin 390 kontenjana 67 bin 167 öğrenci yerleşerek doluluk oranı %99,66 oldu.

kontenjana öğrenci yerleşerek doluluk oranı %99,66 oldu. Anadolu imam hatip liselerinde ise 43 bin 268 kontenjandan 41 bin 135 öğrenci yerleşti ve doluluk oranı %95,07 gerçekleşti.

kontenjandan öğrenci yerleşti ve doluluk oranı %95,07 gerçekleşti. Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde doluluk oranı ise %93,26 olarak kaydedildi.

Depremzede Öğrenciler için Türkiye genelinde 6 bin 805 kontenjan açıldı ve bu kontenjanlara başvuran öğrencilerin tamamı tercihlerine yerleşti. Merkezi yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin %72,64'ü ilk üç tercihlerinden birine yerleşirken, yerel yerleştirme tercihinde de %95,77 oranında başarılı sonuçlar elde edildi.

Nakil Süreci

Eğitimde nakil işlemleri iki dönemde yapılacak. İlk nakil başvurusu 22-26 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 29 Temmuz'da açıklanacak. İkinci nakil başvuruları ise 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 5 Ağustos'da ilan edilecek.

Boş kalan kontenjanlar için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları 6-14 Ağustos tarihlerinde başvuruları alacak. Okul ve kurumlar için yatılılık başvuruları ise 19-23 Ağustos'ta alınacak ve sonuçlar 26 Ağustos'ta açıklanacak.