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LGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

LGS 2023 yerleştirme sonuçları açıklandı, öğrencilerin %96,21'i ilk tercihine yerleşti. Nakil işlemleri için tarihleri öğrenin.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 10:32
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 10:32
LGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

LGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçlarını www.meb.gov.tr adresinden duyurdu. Sınavla öğrenci alan okullar ve yerel yerleştirme için tercih yapan 1 milyon 13 bin 239 öğrencinin %96,21'inin tercihlerine yerleştiği bildirildi.

Kontenjan Bilgileri

Sınavla öğrenci alan okullarda açılan 202 bin 348 kontenjanın 197 bin 129'unu öğrenciler tercih etti ve yerleştirme oranı %97,42 oldu. Depremzede öğrenciler için ayrılan kontenjanlar haricinde, fen liseleri ve sosyal bilimler liselerindeki kontenjanlar tamamen doldu.

Yerleşim Oranları

  • Anadolu liselerinde 67 bin 390 kontenjana 67 bin 167 öğrenci yerleşerek doluluk oranı %99,66 oldu.
  • Anadolu imam hatip liselerinde ise 43 bin 268 kontenjandan 41 bin 135 öğrenci yerleşti ve doluluk oranı %95,07 gerçekleşti.
  • Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde doluluk oranı ise %93,26 olarak kaydedildi.

Depremzede Öğrenciler için Türkiye genelinde 6 bin 805 kontenjan açıldı ve bu kontenjanlara başvuran öğrencilerin tamamı tercihlerine yerleşti. Merkezi yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin %72,64'ü ilk üç tercihlerinden birine yerleşirken, yerel yerleştirme tercihinde de %95,77 oranında başarılı sonuçlar elde edildi.

Nakil Süreci

Eğitimde nakil işlemleri iki dönemde yapılacak. İlk nakil başvurusu 22-26 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 29 Temmuz'da açıklanacak. İkinci nakil başvuruları ise 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 5 Ağustos'da ilan edilecek.

Boş kalan kontenjanlar için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları 6-14 Ağustos tarihlerinde başvuruları alacak. Okul ve kurumlar için yatılılık başvuruları ise 19-23 Ağustos'ta alınacak ve sonuçlar 26 Ağustos'ta açıklanacak.

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