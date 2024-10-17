Liam Payne Hayatını Kaybetti: One Direction Üyesi Balkondan Düşerek Öldü

Liam Payne'in Trajik Ölümü

Bir dönemin popüler müzik grubu One Direction'un söz yazarı ve vokalisti Liam Payne, Arjantin'de yaşadığı trajik bir kaza sonucu hayatını kaybetti.

Olayın Gelişimi

31 yaşındaki müzisyen, grubun başka bir üyesi olan Niall Horan'ın konserine katılmak üzere Arjantin'in Buenos Aires şehrine gitmişti. Olay, Payne'in kaldığı otelin balkonundan düşmesiyle gerçekleşti. Polis ve Ambulans Müdahalesi

Buenos Aires polisinden alınan bilgilere göre, otelde alkol ya da uyuşturucu etkisinde olduğu değerlendirilen bir müşteri sebebiyle acil durum ekibi müdahale etmeye gitti. Ekip olay yerine ulaştığında, bir erkeğin ağır yaralı halde yerde yattığını tespit etti.

Ambulans hizmetleri temsilcisi Alberto Crescenti, 40 metre yüksekliğindeki balkondan düşen Payne'e müdahale edilmesinin ardından, yaşam şansının çok düşük olduğunu belirtti. Olayın üstüne derhal yapılan ilk ihbarların ardından, ambulans 7 dakika içinde olay yerine ulaşmayı başardı, ancak Payne yaşamını yitirmişti.

Sosyal Medyada Tepkiler

Ünlü şarkıcının ölüm haberi sonrasında, birçok tanınmış isim ve sosyal medya kullanıcıları, duygularını belirtmek üzere paylaşımlarda bulundular.

One Direction ve Müzik Kariyeri

2010 yılında "The X Factor" yarışmasında tanışan Payne, Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson ve Niall Horan ile birlikte One Direction grubunu kurarak dünya çapında başarıya ulaştı. Grubun 70 milyondan fazla albüm satışıyla tüm zamanların en çok satan erkek grubu unvanını elde ettiği biliniyor. 2017 yılında grup üyeleri solo kariyerlerine yönelmişti.

Payne, solo kariyerinde Ed Sheeran, Rita Ora, French Montana ve J Balvin gibi isimlerle işbirliği yaparak müziğine devam etti.