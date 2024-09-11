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Liberman'dan Şok Açıklama: Gazze'ye Tüm İnsani Yardımların Durdurulması Gerekiyor

Eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Gazze'ye yönelik tüm insani yardımların hemen durdurulmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 10:10
Liberman'dan Şok Açıklama: Gazze'ye Tüm İnsani Yardımların Durdurulması Gerekiyor

Liberman'ın Açıklamaları

İsrail Evimiz Partisi'nin lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Gazze Şeridi'nin gıda, su ve yakıt gibi temel insani yardımlardan mahrum bırakılması gerektiğini savundu.

Sosyal Medya Üzerinden Yaptı

Liberman, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Gazze'ye yönelik tüm insani yardımlar bugün durdurulmalıdır. Gıda yok, su yok, sigara yok, yakıt yok, eşya yok." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Zor Şartlar

İsrail'in Gazze Şeridi üzerindeki kısıtlamaları ve sınır kapılarını kontrol altına alması, yaklaşık 2 milyon Filistinli'nin zor şartlar altında yaşam mücadelesi vermesine neden oluyor. 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılar sonucunda en az 41 bin 20 Filistinli yaşamını yitirirken, bunların 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i ise kadın.

Altyapı Zarar Görüyor

Enkaz altında binlerce ölü bulunduğu bildirilen Gazze'de, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alarak sivil altyapı büyük zarar görüyor.

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