DOLAR
35,92 -0,32%
EURO
37,01 0,45%
ALTIN
3.256,55 -0,96%
BITCOIN
3.654.492,14 -3,98%

Liberman'dan Trump'a Destek: Gazze Sorunu Mısır'da Çözülsün

İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri Mısır'a göç ettirme önerisine destek verdi.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 23:30
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 23:30
Liberman'dan Trump'a Destek: Gazze Sorunu Mısır'da Çözülsün

Liberman Trump'ın Önerisine Destek Verdi

Muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, Tel Aviv'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri bölgeden göç ettirme önerisine "dört elle sarılması" gerektiğini vurguladı.

Parlamento Toplantısında Açıklamalarda Bulundu

Liberman, partisinin parlamentodaki grup toplantısında yaptığı konuşmayı X platformunda paylaştı. Trump'a, "Gazze'deki Filistinlileri Sina Yarımadası'na taşıma ve Gazze'nin yönetim sorumluluğunu Mısırlılara verme" önerisinden ötürü teşekkür eden Liberman, "Tel Aviv, Trump'ın Gazzelileri yerinden etme önerisine dört elle sarılmalı." dedi.

Çözümün Mısır'da Olduğunu Savundu

Liberman, Gazze'nin gerçek çözümünün Mısır'da olduğunu öne sürerek, "Mısırlılar, bu sorunu çözmek isteyip istemediklerine karar vermelidirler." ifadesini kullandı.

Netanyahu ve Trump Buluşuyor

İsrail medyasına göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 4 Şubat Salı günü Beyaz Saray'da Trump ile, Gazze halkını Mısır ve Ürdün'e göç ettirme önerisini görüşmek üzere bir araya gelmesi bekleniyor.

Trump'ın Göç Önerisi

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini önermişti. Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesini ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesini" istemiştir. Bu durumun "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini belirtmişti. Ayrıca bu konuyu Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda görüştüğünü ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşeceğini açıklamıştı.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Osmaniye Kadirli'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
2
M23 İsyancıları Goma’da Ateşkes İlan Etti
3
Kayseri'de Drift Yapan Sürücüye 46 Bin Lira Ceza Kesildi
4
Liberman'dan Trump'a Destek: Gazze Sorunu Mısır'da Çözülsün
5
Türkiye'deki Beninliler İstanbul'da Buluştu: Kültürel ve Ticari İlişkiler Gelişiyor
6
Esenler'de Silahlı Soygun: 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
7
Bahçelievler'de Silahlı Saldırı: 3 Yaralı, Anlık Güvenlik Kamerasında Yer Aldı

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!