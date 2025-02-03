Liberman'dan Trump'a Destek: Gazze Sorunu Mısır'da Çözülsün

Liberman Trump'ın Önerisine Destek Verdi

Muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, Tel Aviv'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri bölgeden göç ettirme önerisine "dört elle sarılması" gerektiğini vurguladı.

Parlamento Toplantısında Açıklamalarda Bulundu

Liberman, partisinin parlamentodaki grup toplantısında yaptığı konuşmayı X platformunda paylaştı. Trump'a, "Gazze'deki Filistinlileri Sina Yarımadası'na taşıma ve Gazze'nin yönetim sorumluluğunu Mısırlılara verme" önerisinden ötürü teşekkür eden Liberman, "Tel Aviv, Trump'ın Gazzelileri yerinden etme önerisine dört elle sarılmalı." dedi.

Çözümün Mısır'da Olduğunu Savundu

Liberman, Gazze'nin gerçek çözümünün Mısır'da olduğunu öne sürerek, "Mısırlılar, bu sorunu çözmek isteyip istemediklerine karar vermelidirler." ifadesini kullandı.

Netanyahu ve Trump Buluşuyor

İsrail medyasına göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 4 Şubat Salı günü Beyaz Saray'da Trump ile, Gazze halkını Mısır ve Ürdün'e göç ettirme önerisini görüşmek üzere bir araya gelmesi bekleniyor.

Trump'ın Göç Önerisi

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini önermişti. Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesini ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesini" istemiştir. Bu durumun "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini belirtmişti. Ayrıca bu konuyu Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda görüştüğünü ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşeceğini açıklamıştı.