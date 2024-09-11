Liberya'da Cezaevinden 47 Mahkum Firar Etti

Liberya'da Kaçış Olayı

Liberya'nın başkenti Monrovia'nın hemen dışındaki bir cezaevinden 47 mahkum kaçtı.

Güvenlik Sorunları Tespit Edildi

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Adalet Bakanlığı konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamada, Kakata kasabasındaki hapishanenin güvenlik sisteminde ciddi sorunlar yaşandığı belirtildi.

Önlemler Alındı

Söz konusu güvenlik sorunları nedeniyle 47 mahkumun firar ettiği kaydedildi. Bakanlık, bu olaydan dolayı büyük bir endişe duyduklarını ve kaçan mahkumların yeniden yakalanması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını açıkladı.

Ek Personel Görevlendirildi

Yapılan açıklamada, firari mahkumların bulunması amacıyla polise yardım etmeleri için ek güvenlik personelinin görevlendirildiği de belirtildi.