Libya, 12 Yıl Aradan Sonra Nijerli 400 Düzensiz Göçmeni Kara Yolu ile Geri Gönderdi

Libya'dan Düzensiz Göçmenlere Geri Dönüş

Libya makamları, 12 yıl aradan sonra ilk kez Nijerli 400 düzensiz göçmeni kara yoluyla geri gönderdi. Yasa Dışı Göçle Mücadele Birimi Güvenlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Yarbay Muhammed Bureydia, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, Libya’daki düzensiz göçmenleri geri gönderme çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Yasa Dışı Göçle Mücadele Çalışmaları

Bureydia, “Nijerli 400 düzensiz göçmeni bugün ülkelerine gönderiyoruz. Kara yoluyla ülkelerine ulaşacaklar.” dedi. Nijerli göçmenler, Yasa Dışı Göçle Mücadele Biriminden gerekli geri dönüş evraklarını aldıktan sonra otobüslerle ülkelerine yola çıktı.

Göç Meselesi Libya'nın Ulusal Güvenlik Sorunu

Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, 7 Temmuz tarihli açıklamasında, düzensiz göç konusunun Libya için bir “ulusal güvenlik meselesi” olduğunu vurguladı. Ülkede yaklaşık 2,5 milyon göçmenin bulunduğunu belirtti.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmayı hedefleyen düzensiz göçmenler için önemli bir çıkış noktası olarak değerlendiriliyor.