DOLAR
35,18 -0,27%
EURO
36,62 -0,1%
ALTIN
2.966,7 -0,28%
BITCOIN
3.464.368,76 -1,2%

Libya, 12 Yıl Aradan Sonra Nijerli 400 Düzensiz Göçmeni Kara Yolu ile Geri Gönderdi

Libya, 12 yıl sonra Nijerli 400 düzensiz göçmeni kara yoluyla ülkelerine gönderdi; göçmenler otobüslerle yola çıktı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 17:40
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 17:40
Libya, 12 Yıl Aradan Sonra Nijerli 400 Düzensiz Göçmeni Kara Yolu ile Geri Gönderdi

Libya'dan Düzensiz Göçmenlere Geri Dönüş

Libya makamları, 12 yıl aradan sonra ilk kez Nijerli 400 düzensiz göçmeni kara yoluyla geri gönderdi. Yasa Dışı Göçle Mücadele Birimi Güvenlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Yarbay Muhammed Bureydia, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, Libya’daki düzensiz göçmenleri geri gönderme çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Yasa Dışı Göçle Mücadele Çalışmaları

Bureydia, “Nijerli 400 düzensiz göçmeni bugün ülkelerine gönderiyoruz. Kara yoluyla ülkelerine ulaşacaklar.” dedi. Nijerli göçmenler, Yasa Dışı Göçle Mücadele Biriminden gerekli geri dönüş evraklarını aldıktan sonra otobüslerle ülkelerine yola çıktı.

Göç Meselesi Libya'nın Ulusal Güvenlik Sorunu

Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, 7 Temmuz tarihli açıklamasında, düzensiz göç konusunun Libya için bir “ulusal güvenlik meselesi” olduğunu vurguladı. Ülkede yaklaşık 2,5 milyon göçmenin bulunduğunu belirtti.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmayı hedefleyen düzensiz göçmenler için önemli bir çıkış noktası olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Önemli Görüşme: Yılmaz ve Tatar'dan Kıbrıs Meselesine Vurgu
2
Burdur'da Özlem Şımarık'ın Cinayeti: 9 Sanığın Yargılanmasına Başlandı
3
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'ı Ziyaret Etti
4
CHP Genel Başkanı Özel'den Asgari Ücret Açıklaması: 30 Bin Lira Altında Yokuz
5
İletişim ve Diplomasi Dergisi'nin 13. Sayısı Yayınlandı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Görüştü

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek