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Libya, Almanya'daki Noel Pazarı Saldırısını Kınadı

Libya, Almanya'daki Noel pazarındaki terör saldırısını kınayarak dayanışma mesajı gönderdi.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 20:58
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 20:58
Libya, Almanya'daki Noel Pazarı Saldırısını Kınadı

Libya, Almanya'da Noel pazarına düzenlenen araçlı saldırıyı kınayarak, dayanışma mesajı verdi. Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, gerekçesi ne olursa olsun her türlü şiddet ve terör eylemine karşı güçlü bir şekilde kınama yapıldığı bildirildi.

Almanya'nın Magdeburg kentinde gerçekleşen saldırının ardından yapılan açıklamada, Libya'nın Almanya hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğu vurgulanarak, yaralılara acil şifa dilekleri iletildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Magdeburg kentindeki Noel pazarında meydana gelen ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili olarak bilgi vermişti. Alman basınında yer alan haberlere göre, saldırganın 50 yaşındaki Talib A. isimli Suudi Arabistan doğumlu bir şahıs olduğu ve 2006 yılından beri Almanya’da yaşadığı belirtiliyor. İlgili şüphelinin süresiz oturum izni bulunduğu ve Bernburg kentinde hekim olarak çalıştığı ifade ediliyor.

Bunun yanı sıra, Talib A'nın sosyal medya hesaplarında Almanya'da İslam'ın yükselişinden duyduğu endişeyi gösteren paylaşımlar yaptığı da belirtiliyor.

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