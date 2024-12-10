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Libya, Arap Birliği'nden İsrail'in Suriye İşgali İçin Olağanüstü Toplantı Çağrısı Yaptı

Libya, İsrail'in Suriye'deki işgalini görüşmek üzere Arap Birliği'ni olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantının iki gün içinde yapılması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 16:57
Libya, Arap Birliği'nden İsrail'in Suriye İşgali İçin Olağanüstü Toplantı Çağrısı Yaptı

Libya, Arap Birliği'ni Olağanüstü Toplantıya Çağırdı

Libya, Arap Birliği'ni İsrail'in Suriye'deki işgalini genişlettiği gerekçesiyle olağanüstü toplantıya davet etti. İşgal, Şam'ın sadece 25 kilometre yakınlarına kadar uzandı.

Toplantının Detayları

Libya'nın Arap Birliği Daimi Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, toplantıda İsrail'in Suriye topraklarındaki işgalinin detaylarının ele alınacağı belirtildi. Acil tedbirlerin alınmasının da gündeme geleceği toplantının en geç iki gün içinde yapılması umuluyor.

İsrail'in Suriye İşgali

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından verilen talimatlar doğrultusunda, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bir tampon bölgeye girdi. İsrail, Golan Tepeleri'ni 1967 yılından bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile tampon bölgenin sınırları belirlenmişti.

Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yaptığı bir açıklamada, işgalin geçici olduğu savunmasında bulundu. İsrail ordusu, askerlerin ve zırhlıların Golan'daki tampon bölgeye girmesine dair görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

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