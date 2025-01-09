Libya Başbakanı Dibeybe’den Lübnan Cumhurbaşkanı Avn’a Tebrik

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, yeni Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı tebrik etti ve iki ülke ilişkilerine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 23:01
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 23:01
Libya Başbakanı Dibeybe’den Lübnan Cumhurbaşkanı Avn’a Tebrik

Libya Başbakanı'ndan Lübnan Cumhurbaşkanı'na Tebrik Telefonu

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Lübnan’ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Joseph Avn’ı tebrik etti. Bu tebrik, Libya Ulusal Birlik Hükümetine bağlı Hakomitna adlı platform üzerinden duyuruldu.

İstikrar ve Refah Dilekleri

Dibeybe'nin, Avn ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Lübnan’a ve halkına istikrar ve refah dileklerinde bulunduğu belirtildi. Bu görüşme, iki ülke arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İki Ülke Arasındaki İlişkilerin Gelişimi

Joseph Avn’ın ise, Libya ile Lübnan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki umutlarını ifade ettiği kaydedildi. Avn, Lübnan'da iki yılı aşkın bir süredir devam eden cumhurbaşkanlığı boşluğu ve siyasi krizin ardından 14. Cumhurbaşkanı olarak göreve gelmişti.

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