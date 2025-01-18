Libya Başbakanı Dibeybe: Petrol Üretimimiz İki Katına Çıktı!

Libya Başbakanı Dibeybe, Petrol Üretiminde Önemli Artışları Duyurdu

Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, hükümetleri döneminde günlük petrol ve gaz üretiminin 800 bin varilden 1 milyon 675 bin varile ulaştığını açıkladı. Başkent Trablus'ta düzenlenen Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi'nin açılış konuşmasında, enerji sektörünün Libya'nın ulusal ekonomisinin temel itici gücü olduğunu vurguladı.

Enerji Sektörünün Önemi

Dibeybe, enerji sektörünün ülkesinde kalkınma ve istikrarın sağlanmasının temel kaynağı olduğunu belirtirken, UBH'nin petrol ve gaz sektörünün karşılaştığı zorlukları hafifletmek ve gerekli finansal kaynağı sağlamak için yoğun çaba harcadıklarını kaydetti.

Petrol ve Gaz Bakanı Abdussadık'ın Açıklamaları

Libya Petrol ve Gaz Bakanı Halife Receb Abdussadık, uluslararası petrol şirketlerinin 2014 yılından bu yana durdurulan keşif faaliyetlerini yeniden başlatmaları nedeniyle petrol sektörünün canlandığını belirtti. Abdussadık, "Günlük ham petrol üretimimizin 1,4 milyon varile ulaşmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir Enerji Vurgusu

Abdussadık, Libya'nın Afrika ile Avrupa arasındaki stratejik konumunun, ülkelerine yenilenebilir enerji kaynaklarının bolluğu ile sürdürülebilir enerji geçişinde merkezi bir rol oynamak için ideal bir zemin sağladığını vurguladı. Ayrıca, ulusal enerji çeşitliliğine güneş enerjisi ve diğer temiz enerji kaynaklarını dahil etmek için aktif bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Son olarak, Abdussadık, Libya’nın küresel petrol şirketlerine, hizmet sağlayıcılara, teknoloji yenilikçilerine ve yatırımcılara kapılarını açtığını açıkladı.