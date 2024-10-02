Libya Başbakanı Dibeybe, Trablus-Terhune Otoyolu Projesinin İlk Etabını Açtı

Libya'da Otoyol Açılışı

Libya’nın Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Türk inşaat firması İnfitah tarafından inşa edilen Trablus-Terhune otoyolunun ilk etabını resmen açtı. Bu önemli projenin açılış töreni, Terhune kentinde gerçekleştirildi.

Açılış Törenine Katılım

Törene Başbakan Dibeybe’nin yanısıra Ulaştırma Bakanı Muhammed Şuhubi, İletişim Bakanı Velid el-Lafi ve Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği'nden temsilciler katıldı. Başbakan Dibeybe, yeni yolun Libyalılar için büyük bir kolaylık sağlayacağını vurguladı.

Projenin Detayları

İnfitah Şirketi’nin Genel Müdürü Şükrü Atay, proje kapsamında 300 çalışanın görev aldığını, bunlardan 70’inin Türk personel olduğunu belirtti. Atay, Trablus-Terhune yolunun mevcut 2 şerit gidiş-dönüş sisteminin 9 metre genişliğinde yeniden inşa edildiğini sözlerine ekledi.

Devam Eden Çalışmalar

Dibeybe, projenin ikinci etap çalışmalarının hızla sürmesi talimatını verdi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emrah Kekilli, Başbakanın incelemeleri sırasında işlerin hızlandırılması gerektiğini aktardığını ifade etti.

Projenin tamamlanması, Libya'nın ulaşım alt yapısını ciddi şekilde iyileştirerek, bölgede önemli bir sosyal ve ekonomik etki yaratacak.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe (ortada), Türk inşaat şirketi İnfitah'ın yaptığı başkent Trablus ile Terhune kentini bağlayan otoyolun ilk etabının açılışını yaptı. Terhune'de yolun ilk etabının tamamlandığı noktada gerçekleştirilen açılış törenine katılan Başbakan Dibeybe, incelemelerde bulundu.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe (ortada), Türk inşaat şirketi İnfitah'ın yaptığı başkent Trablus ile Terhune kentini bağlayan otoyolun ilk etabının açılışını yaptı. Terhune'de yolun ilk etabının tamamlandığı noktada gerçekleştirilen açılış törenine katılan Başbakan Dibeybe, incelemelerde bulundu.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe (ortada), Türk inşaat şirketi İnfitah'ın yaptığı başkent Trablus ile Terhune kentini bağlayan otoyolun ilk etabının açılışını yaptı. Terhune'de yolun ilk etabının tamamlandığı noktada gerçekleştirilen açılış törenine katılan Başbakan Dibeybe, incelemelerde bulundu.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe (ortada), Türk inşaat şirketi İnfitah'ın yaptığı başkent Trablus ile Terhune kentini bağlayan otoyolun ilk etabının açılışını yaptı. Terhune'de yolun ilk etabının tamamlandığı noktada gerçekleştirilen açılış törenine katılan Başbakan Dibeybe, incelemelerde bulundu.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe (ortada), Türk inşaat şirketi İnfitah'ın yaptığı başkent Trablus ile Terhune kentini bağlayan otoyolun ilk etabının açılışını yaptı. Terhune'de yolun ilk etabının tamamlandığı noktada gerçekleştirilen açılış törenine katılan Başbakan Dibeybe, incelemelerde bulundu.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe (ortada), Türk inşaat şirketi İnfitah'ın yaptığı başkent Trablus ile Terhune kentini bağlayan otoyolun ilk etabının açılışını yaptı. Terhune'de yolun ilk etabının tamamlandığı noktada gerçekleştirilen açılış törenine katılan Başbakan Dibeybe, incelemelerde bulundu.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe (ortada), Türk inşaat şirketi İnfitah'ın yaptığı başkent Trablus ile Terhune kentini bağlayan otoyolun ilk etabının açılışını yaptı. Terhune'de yolun ilk etabının tamamlandığı noktada gerçekleştirilen açılış törenine katılan Başbakan Dibeybe, incelemelerde bulundu.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe (ortada), Türk inşaat şirketi İnfitah'ın yaptığı başkent Trablus ile Terhune kentini bağlayan otoyolun ilk etabının açılışını yaptı. Terhune'de yolun ilk etabının tamamlandığı noktada gerçekleştirilen açılış törenine katılan Başbakan Dibeybe, incelemelerde bulundu.