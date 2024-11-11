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Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'den Sert Tedbir Çağrısı

Menfi, İsrail'in işlediği suçların durdurulması için acil sert tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 20:30
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 20:30
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'den Sert Tedbir Çağrısı

Menfi: İsrail'in Suçlarına Karşı Sert Tedbirler Alınmalı

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, İsrail'in işlediği suçların durdurulması amacıyla acil ve sert tedbirlerin alınması gerektiğini açıkladı. Menfi, bu önemli açıklamayı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde yaptı.

Toplantının Önemi

Menfi, "Bugünkü toplantımız tarihi bir toplantıdır ve Gazze'deki soykırımı durdurma yönündeki kolektif irademizi somutlaştırmaktadır." sözleriyle gündemi değerlendirdi. Dünya düzeninin, bölge halklarının İsrail’in barbar saldırıları karşısında neden etkisiz kaldığını sorguladığını belirten Menfi, duruma karşı kaygılarını dile getirdi.

Filistin İçin Süreklilik Vurgusu

Başkan Menfi, Filistin ve bölgede kalıcı barış sağlanana dek bu tarz toplantıların devam edeceğini kaydetti. Ayrıca, Filistin Devletini tanıyan ülkelere de teşekkür ederek, uluslararası destek çağrısında bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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