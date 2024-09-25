DOLAR
34,14 -0,15%
EURO
38,07 0,34%
ALTIN
2.915,14 0,06%
BITCOIN
2.172.436,03 0,89%

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı New York'ta Önemli Görüşmeler Yaptı

Libya'nın Başkanlık Konseyi Başkanı, New York'taki BM zirvesinde önemli siyasi konuları masaya yatırdı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 18:48
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 18:48
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı New York'ta Önemli Görüşmeler Yaptı

Libya'nın Siyasi Süreci Üzerine Önemli Görüşmeler

Libya Başkanlık Konseyi Lideri Muhammed el-Menfi, Birleşmiş Milletler (BM) Geleceğin Zirvesi dolayısıyla bulunduğu New York'ta Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile bir araya geldi.

Görüşme sırasında, Libya'daki siyasi ve ekonomik gelişmeler ele alındı. Başkanlık Konseyi sosyal medya üzerinden, Menfi ve Gayt'ın Filistin davasına destek vermek adına ortak çabaların önemini vurguladığını paylaştı.

Siyasi Sürecin İlerletilmesi ve Üçlü Toplantılar

Ayrıca, Libya'daki siyasi sürecin gelişimi ve Kahire'de gerçekleştirilen üçlü toplantıların (Temsilciler Meclisi, Devlet Yüksek Konseyi ve Başkanlık Konseyi) yeniden hayata geçirilmesi için neler yapılabileceği üzerinde duruldu.

New York'taki temasları çerçevesinde Menfi, Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Hamed es-Sabah ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede, Libya'nın siyasi durumu ve kapsamlı seçimlerin yapılması için atılan adımlar üzerine istişare yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

Hükümet açıkladı: Emeklilik yaşı 65-70! Yeni emeklilik reformu geliyor

T.C. kimlik numarası ile başvurunın hesabına anında 20 bin TL!

26 Eylül 2024 Perşembe günlük burç yorumları! Para, aşk, sağlık ve iş falı

Kredi çekecekler o tarihi beklesin uyarısı! BDDK'dan yeni karar geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Polise Silah Çeken Kişi Tutuklandı
2
Antalya'da Şelalede Boğulma Olayı
3
Putin ve Kurtulmuş'tan Türkiye-Rusya İlişkileri Üzerine Görüşme
4
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Gazze Açıklaması: Uluslararası Toplum İçin Uyanış Çağrısı
5
Bolu'daki Orman Yangınından Zarar Gören Alanlar Yeniden Ağaçlandırılacak
6
Bakan Ersoy'dan 'Kaçış Yok' Sergisinde Kaçakçılıkla Mücadele Vurgusu
7
Bitlis Tatvan'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi: İşte Detaylar

T.C. kimlik numarası ile başvurunın hesabına anında 20 bin TL!

Ayçiçek Yağında Dev İndirim: Komili Ayçiçek Yağı 5 LT 375 TL’den 239 TL’ye Düştü!

Emekli Maaşı Ödemelerinde Büyük Değişiklik: 81 İlde Yeni Sistem Devreye Girdi

Memur ve Emeklilerle 2025 Ocak'ta 3'lü Zam Müjdesi: Maaşlar, Aile Yardımları ve Toplu Sözleşme İkramiyeleri Nasıl Değişecek?

26 Eylül 2024 Perşembe günlük burç yorumları! Para, aşk, sağlık ve iş falı

İcradan Satılık 2022 Model Mercedes Benz E 200 D! İhale Tarihini Kaçırmayın!

Tiryakiler bu zam karşısında yıkılacak! Yeni zam ile 175 TL olacak

2025 gelmeden Aile Destek ödemeleri için kötü haber! Son tarih açıklandı

İBB’den öğrencilere dev destek! İBB burs başvuru tarihleri belli oldu mu?

Hükümet açıkladı: Emeklilik yaşı 65-70! Yeni emeklilik reformu geliyor

Kredi çekecekler o tarihi beklesin uyarısı! BDDK'dan yeni karar geldi

Dev şirket açıkladı! 11 iLDE Yüzlerce en az lise mezununa evden çalışma imkanı