Libya Başkanlık Konseyi Başkanı New York'ta Önemli Görüşmeler Yaptı

Libya'nın Siyasi Süreci Üzerine Önemli Görüşmeler

Libya Başkanlık Konseyi Lideri Muhammed el-Menfi, Birleşmiş Milletler (BM) Geleceğin Zirvesi dolayısıyla bulunduğu New York'ta Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile bir araya geldi.

Görüşme sırasında, Libya'daki siyasi ve ekonomik gelişmeler ele alındı. Başkanlık Konseyi sosyal medya üzerinden, Menfi ve Gayt'ın Filistin davasına destek vermek adına ortak çabaların önemini vurguladığını paylaştı.

Siyasi Sürecin İlerletilmesi ve Üçlü Toplantılar

Ayrıca, Libya'daki siyasi sürecin gelişimi ve Kahire'de gerçekleştirilen üçlü toplantıların (Temsilciler Meclisi, Devlet Yüksek Konseyi ve Başkanlık Konseyi) yeniden hayata geçirilmesi için neler yapılabileceği üzerinde duruldu.

New York'taki temasları çerçevesinde Menfi, Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Hamed es-Sabah ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede, Libya'nın siyasi durumu ve kapsamlı seçimlerin yapılması için atılan adımlar üzerine istişare yapıldı.