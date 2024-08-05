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Libya Çölünde Düzensiz Göçmen Taşıyan Araç Devrildi: 7 Ölü, 32 Yaralı

Libya'nın güneyinde düzensiz göçmenleri taşıyan aracın devrilmesi sonucu 7 Sudanlı hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 20:00
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 20:00
Libya Çölünde Düzensiz Göçmen Taşıyan Araç Devrildi: 7 Ölü, 32 Yaralı

Libya'nın Güneyinde Trajik Kaza

Libya'nın güneyindeki çöl bölgesinde yaşanan trajik bir kaza, düzensiz göçmenleri taşıyan bir aracın devrilmesi sonucu 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Ayrıca, 32 kişi de yaralandı.

Olayın Detayları

Libya İlk Yardım ve Ambulans Servisi tarafından yapılan açıklamada, kazanın, Kufra kentinin 170 kilometre güneyinde meydana geldiği bildirildi. Sudanlı göçmenleri taşıyan aracın devrilmesi, göçmenlerin yaşam mücadelesinin ne kadar zor olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Sudanlı Göçmenlerin Durumu

Küçük araçta bulunan Sudanlı göçmenlerin çoğu, Sudan'daki iç savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan insanlardan oluşuyor. Libya'nın güneyindeki Kufra kentine her gün yeni göçmen girişleri kaydediliyor.

Kufra'daki Göçmen Sayısı

Libya İçişleri Bakanlığının açıklamalarına göre, şu anda Kufra kentinde 20 binin üzerinde düzensiz Sudanlı göçmen bulunuyor. Bu durum, bölgedeki insani krizin artmasına neden oluyor. Sonuç olarak, düzensiz göçmenlerin geçim ve güvenli yaşam arayışı, Libya'da trajik sonuçlar doğurmaya devam ediyor.

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