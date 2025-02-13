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Libya'da Adil Cuma'ya Yönelik Suikast Girişimi Kınandı

Libya'da Bakan Adil Cuma'nın yaralandığı suikast girişimi, uluslararası kuruluşlar ve ABD'nin Trablus Büyükelçiliği tarafından kınandı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 00:52
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 00:52
Libya'da Adil Cuma'ya Yönelik Suikast Girişimi Kınandı

Libya'daki Suikast Girişimine Sert Tepkiler

Libya Başkanlık Konseyi, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) ve ABD'nin Trablus Büyükelçiliği, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil Cuma'ya düzenlenen ve yaralı kurtulduğu suikast girişimini kınadı.

Başkanlık Konseyi Açıklama Yaptı

Libya Başkanlık Konseyi, Cuma'ya yönelik suikast girişimini şiddetle kınadığını duyurdu ve hükümet ile güvenlik güçlerinden, saldırganların bir an önce yakalanması için çaba göstermelerini istedi.

UNSMIL'den Çağrı

UNSMIL, suikast girişiminin ardından bir açıklama yaparak, faillerin adalete teslim edilmesi için "hızlı, eksiksiz ve şeffaf bir soruşturma" yapılması çağrısında bulundu.

ABD Büyükelçiliği'nden Destek

ABD'nin Trablus Büyükelçiliği de, Bakan Adil Cuma'ya yönelik suikast girişimini şiddetle kınamakta ve BM Misyonu'na katıldıklarını bildirdi. Saldırının faillerinin yakalanıp adalete teslim edilmesi gerektiğini vurguladı.

Suikast Girişiminin Detayları

Dün yapılan yazılı açıklamada, Adil Cuma'ya başkent Trablus'ta aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldığı bildirildi. Cuma'nın sağlık durumunun stabil olduğu ve saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Libya medyasındaki haberlere göre, Bakan Cuma'nın aracı 14 kurşun isabet almış ve bacaklarından yaralanmıştır.

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