Libya'da Akaryakıt Kaçakçılığı Sorunu

Libya Ulusal Birlik Hükümeti İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, akaryakıt kaçakçılığının ülke için büyük bir sorun teşkil ettiğini vurguladı.

Ekonomiye Olan Etkisi

Trablusi, Libya ekonomisinin akaryakıt kaçakçılığından ciddi şekilde etkilendiğini ve bu sorunun çözümü için kararlı adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Silahlı Grupların Rolü

Başkent Trablus'ta, İçişleri Bakanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Trablusi, son yıllarda silahlı grupların yaygınlığının akaryakıt kaçakçılığını artırdığını belirtti.

Çözüm İçin Çalışmalar

İçişleri Bakanlığına bağlı Gaz ve Akaryakıt Krizi Çözümü Komisyonu tarafından alınan tedbirlerle kaçakçılıkla ilgili birçok sorunun çözüldüğünü kaydeden Trablusi, dağıtımda uygulanan eylem planı ve sıkı önlemlerin gelecekte akaryakıt krizlerine yol açmayacağının garanti edildiğini belirtti.

Gelecek Planları

Trablusi, mevcut çalışmaların Trablus'a odaklandığını ve çevre bölgelerde de tedbirlerin artırılmasını planladıklarını dile getirdi.

Sübvansiyon Politikası

Libya'da akaryakıta uygulanan sübvansiyon sayesinde benzin sembolik fiyatlarla satılmakta. Ancak bu durumun, komşu ülkelere akaryakıt kaçakçılığında belirleyici bir etken olduğunu belirten yetkililer, sübvansiyonların kademeli olarak kaldırılması için de planlar yaptıklarını ifade etti.