Libya'da Askeri Karargahta Patlama: 6 Kayıp

Libya'da Patlama: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Libya'nın başkenti Trablus'un doğusundaki Tacura kentinde bir askeri karargahın temizlenmesi sırasında meydana gelen patlamada 6 kişi yaşamını yitirdi. Yerel medya kaynaklarına göre, Eş-Şehide Sabriyye isimli askeri karargahın, mayınların başka bir bölgeye taşınması esnasında bir patlama gerçekleşti.

Olayın Detayları

Patlamada 2 Libya vatandaşı ve 4 yabancı işçi olmak üzere toplam 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Olay sonrası karargahın temizlenmesinin, bölgeye çocuk parkı yapılması amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

İtalya'nın Libya'ya Desteği

Öte yandan, İtalya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada, Libya'daki İkili Yardım ve Destek Misyonu (MIASIT) çerçevesinde gerçekleştirilen "Askeri Muharebe ve Keşif Yöntemi" konulu iki eğitim kursunun hayata geçirildiği ifade edildi. Açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı ekiplerin verdiği bu eğitimin Libya-İtalya işbirliği çerçevesinde gerçekleştirildiği ve eğitimlerin, Trablus'ta yeni kurulan El Yapımı Patlayıcılarla Mücadele birimi dahil olmak üzere Libya ordusuna yönelik olduğu vurgulandı.