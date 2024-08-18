Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Libya'da Askeri Karargahta Patlama: 6 Kayıp

Trablus'un Tacura kentinde bir askeri karargah temizliği sırasında meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 15:50
Libya'da Askeri Karargahta Patlama: 6 Kayıp

Libya'da Patlama: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Libya'nın başkenti Trablus'un doğusundaki Tacura kentinde bir askeri karargahın temizlenmesi sırasında meydana gelen patlamada 6 kişi yaşamını yitirdi. Yerel medya kaynaklarına göre, Eş-Şehide Sabriyye isimli askeri karargahın, mayınların başka bir bölgeye taşınması esnasında bir patlama gerçekleşti.

Olayın Detayları

Patlamada 2 Libya vatandaşı ve 4 yabancı işçi olmak üzere toplam 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Olay sonrası karargahın temizlenmesinin, bölgeye çocuk parkı yapılması amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

İtalya'nın Libya'ya Desteği

Öte yandan, İtalya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada, Libya'daki İkili Yardım ve Destek Misyonu (MIASIT) çerçevesinde gerçekleştirilen "Askeri Muharebe ve Keşif Yöntemi" konulu iki eğitim kursunun hayata geçirildiği ifade edildi. Açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı ekiplerin verdiği bu eğitimin Libya-İtalya işbirliği çerçevesinde gerçekleştirildiği ve eğitimlerin, Trablus'ta yeni kurulan El Yapımı Patlayıcılarla Mücadele birimi dahil olmak üzere Libya ordusuna yönelik olduğu vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı