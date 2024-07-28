Libya'da Derne Baraj Faciası Sanıklarına Hapis Cezası

Libya Mahkemesinden Derne Faciasına Cezalar

Libya'nın doğusunda, Eylül 2023'te meydana gelen Daniel Kasırgası'nın yol açtığı Derne'deki baraj çökmesiyle ilgili açılan davada mahkeme, 12 sanığı 9 yıldan başlayarak 27 yıla kadar hapis cezasına mahkum etti.

Mahkeme Kararını Açıkladı

Libya Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Derne Ceza Mahkemesi'nin sel felaketiyle ilgili sürecin incelenmesini tamamladığını duyurdu. İlgili karar gereği, 7 sanığın 9’ar yıl, bir sanığın 15 yıl, diğer birinin 26 yıl ve son olarak bir sanığın da 27 yıl hapis cezası aldığı kaydedildi.

Hukuki Düzenlemeler ve Beraatlar

Açıklamada, iki sanığın ele geçirdikleri yasadışı kazançları geri ödemekle yükümlü kılındığı, 4 sanığın ise beraat ettiği bilgisi verildi.

Baraj Çökmesi ve Sonuçları

Orta Akdeniz'de etkisini gösteren Daniel Fırtınası, 10 Eylül 2023 tarihinde Libya'nın doğusunu etkisi altına alarak Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne şehirlerinde büyük bir sel felaketine yol açtı. Derne'de yaşanan felaket sonucu iki baraj çökmüş ve yaklaşık 4,540 kişi hayatını kaybetmiştir; bu ölümlerden 576'sı yabancı uyrukludur.

Yağış Miktarı ve Sorumluluk

Libya'daki yağış miktarının son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı ifade edilmiştir. Libya Başsavcılığı, 2003'ten beri barajların sorumluluğunu üstlenen tüm yetkililerin bu felaketten mesul olduğunu belirtirken, 14 kişinin gözaltına alındığını ve yurt dışına kaçan iki kişinin adına da kırmızı bülten çıkarıldığını açıklamıştır.