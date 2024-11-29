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Libya'da Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde Gazze'ye Destek Gösterisi

Trablus'ta Gazze'ye destek amacıyla düzenlenen gösteride, Filistin'e bir kez daha güçlü bir dayanışma mesajı verildi.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 20:38
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 20:38
Libya'da Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde Gazze'ye Destek Gösterisi

Trablus'ta Filistin'e Destek Gösterisi

Libya'nın başkenti Trablus'ta, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında Gazze'ye destek gösterisi düzenlendi. Nefir Hareketi'nin çağrısı üzerine, Trablus'un sembolik alanlarından Cezayir Meydanı'nda toplanan kalabalık, Filistin'in özgürlüğü için sesini yükseltti.

Güçlü Mesajlar ve Sloganlar

Göstericiler, ellerinde Libya ve Filistin bayrakları taşıdı; Hamas liderlerinden Yahya Sinvar ile Libya'nın işgale karşı direniş simgelerinden Ömer Muhtar'ın fotoğraflarını açıkladılar. Kalabalık, "Gazze canımın cananı" ve "Canımız kanınız sana feda olsun ey Aksa" gibi sloganlar attı.

Abdurrahman el-Muğribi'nin Çağrısı

Nefir Hareketi kurucusu Abdurrahman el-Muğribi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libyalılardan meydanlara çıkarak Filistin halkına destek vermelerini istedi. İsrail’e destek veren şirketlerin ürünlerinin boykot edilmesini talep eden Muğribi, uluslararası toplumun da Filistin halkının yanına durması gerektiğini vurguladı.

Gazetecilerden Önemli Mesajlar

Gösterilerde konuşan gazeteci Sündüs eş-Şehin, yalnızca bu günde değil, her zaman Filistin halkı ile dayanışma içinde olduklarını belirtti. Ateşkes olsa bile, Libyalıların Gazze'deki direnişin yanında olacağını ifade eden Şehin, "Kalplerimiz Gazze'deki Filistinlilerle birlikte" değerlendirmesini yaptı.

Yardım Toplama Faaliyetleri

Gösteri sırasında, Gazze’deki Filistinlilere ulaştırılmak üzere maddi yardım da toplandı. Bu durum, Libyalıların Filistin’e yönelik desteklerinin ne denli derin olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Filistin Halkıyla Dayanışma Günü Tarihçesi

Bileşmiş Milletler, 29 Kasım 1947 tarihinde, Filistin devletinin ikiye bölünmesine karar vermişti. 1977 ve 1979 yıllarında alınan kararlarla, bu tarih "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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