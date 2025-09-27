Libya'da Filistinlilerin Yerleştirilmesi İddiasına Sert Tepki

Libya'daki Filistin topluluğunun önde gelen isimleri, Gazze'deki Filistinlilerin Libya'ya yerleştirileceği yönündeki iddialara tepki gösterdi. Konu, hem toplum temsilcileri hem de yerel yetkililerce net bir dille reddedildi.

Filistin Topluluğu Başkanı el-Muganni'den açıklama

Libya'daki Filistin Topluluğu Yüksek Kurulu Başkanı Hassan Muhammed el-Muganni, AA muhabirine yaptığı açıklamada söz konusu iddiaları değerlendirdi. Topluluğun nüfusu hakkında kesin bir sayı verilemediğini belirten el-Muganni, yaklaşık 40 bin Filistinli bulunduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

El-Muganni, Filistinlilerin başka ülkelere yerleştirilmesi konusunda şu ifadeleri kullandı: (Filistinlilerin) Her türlü yeniden yerleştirme girişimini reddediyoruz. Kimliğimizle gurur duyuyoruz ve cömert Libya halkının Filistin davasını desteklediğine inanıyoruz.

Misrata Belediye Başkanı iddiaları yalanladı

Misrata Belediye Başkanı Mahmud es-Sukutri ise ülkesinin düzensiz göç olgusunu kontrol altına almaya çalıştığını vurguladı. Sukutri, düzensiz göçmen sayısının artmasına karşı dün başkent Trablus ile Misrata'da protestolar düzenlendiğine işaret ederek, Afrikalı düzensiz göçmenlerin Libya'ya kalıcı şekilde yerleştirildiği iddialarını yalanladı.

Sukutri, düzensiz göçle mücadeleye ilişkin şunları söyledi: Çalışma Bakanlığı ile işbirliği içinde çalışan bir komitemiz var ve bazı Mısratalılardan gelen şikayetler üzerine bazı göçmenlerin kaldığı evlerin sayımına ve tahliyesine başladık.

Kanal 12 iddiası ve resmi tepkiler

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda temmuz ayında yayınlanan bir haberde, Mossad Başkanı David Barnea'nın Washington'da ABD'nin Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff ile görüştüğü ve yüz binlerce Filistinlinin Gazze'den Libya gibi ülkelere göç ettirilmesi konusunda yardım talep ettiği iddia edilmişti.

Bu iddialara karşılık olarak Libya makamları ve Trablus'taki ABD Büyükelçiliği söz konusu haberleri asılsız olduğunu belirten açıklamalar yapmıştı.