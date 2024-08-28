Libya'da Görsel Habercilik Sertifika Töreni Düzenlendi

Libyalı Gazetecilere Sertifika Töreni

Libya’da gazetecilik alanında yenilikçi bir adım atılarak, "Görsel Habercilik Etkileşim Programı" çerçevesinde sertifika töreni düzenlendi.

Programın Detayları

Bu önemli etkinlik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Anadolu Ajansı iş birliği ile gerçekleştirilmiştir. Program, katılımcılara modern habercilik teknikleri hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Gazetecilere Yeni Ufuklar Açılıyor

Bu tür eğitimlerin, Libyalı gazetecilerin uluslararası standartlarda habercilik yapmalarına yardımcı olacağı belirtilmektedir. Katılımcılara sertifikalarının verilmesi, bu süreçte önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Sonuç ve Beklentiler

Görsel habercilik alanındaki bu eğitim programları, Libyalı gazetecilerin mesleki gelişimine katkı sağlarken, medya sektörünün de gelişmesine yardımcı olacaktır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Anadolu Ajansının (AA) Libya Ulusal Birlik Hükümeti İletişim Merkezi koordinasyonuyla Libyalı gazetecilere yönelik AA Genel Müdürlüğü'ndeki AAtölye'de düzenlediği "Görsel Habercilik Etkileşim Programı"nın kapanış ve sertifika töreni yapıldı. AA Akademi Müdürü Zeynep Bayramoğlu Öztürk, açılışta konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Anadolu Ajansının (AA) Libya Ulusal Birlik Hükümeti İletişim Merkezi koordinasyonuyla Libyalı gazetecilere yönelik AA Genel Müdürlüğü'ndeki AAtölye'de düzenlediği "Görsel Habercilik Etkileşim Programı"nın kapanış ve sertifika töreni yapıldı. AA Akademi Müdürü Zeynep Bayramoğlu Öztürk, açılışta konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Anadolu Ajansının (AA) Libya Ulusal Birlik Hükümeti İletişim Merkezi koordinasyonuyla Libyalı gazetecilere yönelik AA Genel Müdürlüğü'ndeki AAtölye'de düzenlediği "Görsel Habercilik Etkileşim Programı"nın kapanış ve sertifika töreni yapıldı. AA Akademi Müdürü Zeynep Bayramoğlu Öztürk, açılışta konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Anadolu Ajansının (AA) Libya Ulusal Birlik Hükümeti İletişim Merkezi koordinasyonuyla Libyalı gazetecilere yönelik AA Genel Müdürlüğü'ndeki AAtölye'de düzenlediği "Görsel Habercilik Etkileşim Programı"nın kapanış ve sertifika töreni yapıldı. AA Akademi Müdürü Zeynep Bayramoğlu Öztürk, açılışta konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Anadolu Ajansının (AA) Libya Ulusal Birlik Hükümeti İletişim Merkezi koordinasyonuyla Libyalı gazetecilere yönelik AA Genel Müdürlüğü'ndeki AAtölye'de düzenlediği "Görsel Habercilik Etkileşim Programı"nın kapanış ve sertifika töreni yapıldı. AA Akademi Müdürü Zeynep Bayramoğlu Öztürk, açılışta konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Anadolu Ajansının (AA) Libya Ulusal Birlik Hükümeti İletişim Merkezi koordinasyonuyla Libyalı gazetecilere yönelik AA Genel Müdürlüğü'ndeki AAtölye'de düzenlediği "Görsel Habercilik Etkileşim Programı"nın kapanış ve sertifika töreni yapıldı. AA Akademi Müdürü Zeynep Bayramoğlu Öztürk, açılışta konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Anadolu Ajansının (AA) Libya Ulusal Birlik Hükümeti İletişim Merkezi koordinasyonuyla Libyalı gazetecilere yönelik AA Genel Müdürlüğü'ndeki AAtölye'de düzenlediği "Görsel Habercilik Etkileşim Programı"nın kapanış ve sertifika töreni yapıldı. AA Akademi Müdürü Zeynep Bayramoğlu Öztürk, açılışta konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Anadolu Ajansının (AA) Libya Ulusal Birlik Hükümeti İletişim Merkezi koordinasyonuyla Libyalı gazetecilere yönelik AA Genel Müdürlüğü'ndeki AAtölye'de düzenlediği "Görsel Habercilik Etkileşim Programı"nın kapanış ve sertifika töreni yapıldı. AA Akademi Müdürü Zeynep Bayramoğlu Öztürk, açılışta konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Anadolu Ajansının (AA) Libya Ulusal Birlik Hükümeti İletişim Merkezi koordinasyonuyla Libyalı gazetecilere yönelik AA Genel Müdürlüğü'ndeki AAtölye'de düzenlediği "Görsel Habercilik Etkileşim Programı"nın kapanış ve sertifika töreni yapıldı. AA Akademi Müdürü Zeynep Bayramoğlu Öztürk, açılışta konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Anadolu Ajansının (AA) Libya Ulusal Birlik Hükümeti İletişim Merkezi koordinasyonuyla Libyalı gazetecilere yönelik AA Genel Müdürlüğü'ndeki AAtölye'de düzenlediği "Görsel Habercilik Etkileşim Programı"nın kapanış ve sertifika töreni yapıldı. AA Akademi Müdürü Zeynep Bayramoğlu Öztürk, açılışta konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Anadolu Ajansının (AA) Libya Ulusal Birlik Hükümeti İletişim Merkezi koordinasyonuyla Libyalı gazetecilere yönelik AA Genel Müdürlüğü'ndeki AAtölye'de düzenlediği "Görsel Habercilik Etkileşim Programı"nın kapanış ve sertifika töreni yapıldı. AA Akademi Müdürü Zeynep Bayramoğlu Öztürk, açılışta konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Anadolu Ajansının (AA) Libya Ulusal Birlik Hükümeti İletişim Merkezi koordinasyonuyla Libyalı gazetecilere yönelik AA Genel Müdürlüğü'ndeki AAtölye'de düzenlediği "Görsel Habercilik Etkileşim Programı"nın kapanış ve sertifika töreni yapıldı. AA Akademi Müdürü Zeynep Bayramoğlu Öztürk, açılışta konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Anadolu Ajansının (AA) Libya Ulusal Birlik Hükümeti İletişim Merkezi koordinasyonuyla Libyalı gazetecilere yönelik AA Genel Müdürlüğü'ndeki AAtölye'de düzenlediği "Görsel Habercilik Etkileşim Programı"nın kapanış ve sertifika töreni yapıldı. AA Akademi Müdürü Zeynep Bayramoğlu Öztürk, açılışta konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Anadolu Ajansının (AA) Libya Ulusal Birlik Hükümeti İletişim Merkezi koordinasyonuyla Libyalı gazetecilere yönelik AA Genel Müdürlüğü'ndeki AAtölye'de düzenlediği "Görsel Habercilik Etkileşim Programı"nın kapanış ve sertifika töreni yapıldı. AA Akademi Müdürü Zeynep Bayramoğlu Öztürk, açılışta konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Anadolu Ajansının (AA) Libya Ulusal Birlik Hükümeti İletişim Merkezi koordinasyonuyla Libyalı gazetecilere yönelik AA Genel Müdürlüğü'ndeki AAtölye'de düzenlediği "Görsel Habercilik Etkileşim Programı"nın kapanış ve sertifika töreni yapıldı. AA Akademi Müdürü Zeynep Bayramoğlu Öztürk, açılışta konuşma yaptı.