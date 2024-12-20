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Libya'da Hafter Güçleri, Esed Rejiminin Düşüşünü Kutlayan Suriyelileri Gözaltına Aldı

Libya'nın Bingazi kentinde, Hafter güçleri Esed rejiminin düşüşünü kutlayan Suriyelileri ''terörist'' iddiasıyla gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 22:57
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 22:57
Libya'da Hafter Güçleri, Esed Rejiminin Düşüşünü Kutlayan Suriyelileri Gözaltına Aldı

Gözaltılar Bingazi'de Gerçekleşti

Libya medyası, Hafter güçlerinin lideri Halife Hafter'e bağlı İç Güvenlik Teşkilatının, Bingazi kentinde Baas rejiminin düşmesini kutlayan Suriyelileri gözaltına aldığını bildirdi. Gözaltı sürecinin, kutlamalar sırasında gerçekleştirildiği belirtildi.

Gözaltı Gerekçesi Olarak 'Terör' İddiası Öne Çıktı

Bildirilen haberlere göre, Hafter'e bağlı İç Güvenlik Teşkilatı, Esed rejiminin düşmesini kutlayan Suriyeliler için gözaltıları meşrulaştırmak amacıyla, bu kişilerin "terör örgütü üyesi" olduğunu iddia etti. İç Güvenlik Teşkilatı, gözaltına alınanların Suriye'deki terör örgütleriyle bağlantılı olduğunu ve Bingazi'ye sızan ajanlar olduklarını öne sürdü.

Rusya'nın Askeri Teçhizatı Hakkındaki İddialar

Libya medyasındaki diğer bir iddia ise, Rusya'nın Suriye'deki bazı askeri teçhizat ve güçleri Halife Hafter'in kontrolündeki Bingazi kentine gönderdiği yönündeydi. Libya Müftüsü Sadık el-Gıryani, uluslararası basında yer alan raporlara göre, Esed'in subaylarının bulunduğu bir uçağın Bingazi'ye indiğini ve Hafter'in çocukları tarafından bir ziyafet verildikten sonra Rusya'ya götürüldüğünü belirtmişti.

Libya Başbakanı'ndan Açıklama

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Trablus Medya Günleri Forumu'nda bu iddialara yanıt verdi. Dibeybe, Suriye’den herhangi bir Rus kuvvetinin ülkesine gelmesi durumunun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

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