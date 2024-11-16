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Libya'da İlk Belediye Meclisi Seçimleri Başladı

Libya'da 58 belediyenin meclis üyeleri için oy verme işlemi devam ediyor. Seçimlerde 186 bin 55 seçmen oy kullanıyor.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 13:19
Libya'da İlk Belediye Meclisi Seçimleri Başladı

Libya'da Belediye Meclisi Seçimleri Devam Ediyor

Libya, ilk grup belediye meclisi seçimleri için sandık başına gidiyor. Misrata ve Zliten şehirlerinin de aralarında bulunduğu 58 belediyenin meclis üyelerinin belirleneceği bu seçimde oy verme işlemi, saat 18.00'e kadar devam edecek.

Ülkede kurulan 352 seçim merkezinde kayıtlı 186 bin 55 seçmen oy kullanma hakkına sahip. Seçimlerde kadınlar için 68, özel ihtiyaç sahipleri içinse 58 kota ayrıldı. Toplamda 426 belediye meclisi üyeliği için 2 bin 331 aday yarışıyor.

Büyük Kentler Seçimlerde Yok

Libya'nın 106 kenti arasından, sadece 58'inin belediye meclisi seçimleri bugün gerçekleştiriliyor. İlk grup seçimlerde, Misrata ve Zliten dışında büyük kentler yer almıyor. Başkent Trablus ile büyük kentlerin meclis seçimlerinin ise 2025'te yapılması planlanıyor.

Nüfus itibarıyla, Libya'daki kentlerde 25 bin ve altında olanlar için 7, 25-75 bin arasındaki kentler için 9, 75 bin üzeri olanlar içinse 11 üye seçilecek.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, belediye seçimlerini, “Libya'yı parlamento ve devlet başkanlığı seçimlerine götürecek bir ilerleme” olarak değerlendirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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