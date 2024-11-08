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Libya'da Mayın Patlaması: 3 Yaralı

Libya'nın Veddan kentinde bir aracın mayınla temas etmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Hayati tehlike bulunmuyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 15:48
Libya'da Mayın Patlaması: 3 Yaralı

Olayın Detayları

Libya’nın kuzeybatısındaki Veddan kentinde meydana gelen bir mayın patlamasında 3 kişi yaralandı. Bu patlama, ralli turnuvası için bölgeye gelen araçlardan birinin üzerinde geçmesi sonucunda gerçekleşti.

Yaralılar ve Tedavi Süreci

Patlama sonucu, araçta bulunan 3 kişiye hafif yaralar alarak Veddan Devlet Hastanesi'nde tedavi uygulanmıştır. Yaralıların sağlık durumu stabil olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

Sosyal Medyada Yalan Haberler

Resmi ajans LANA'nın haberine göre, sosyal medya platformlarında olayla ilgili bir kişinin hayatını kaybettiğine dair yapılan paylaşımlar asılsızdır.

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