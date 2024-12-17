Libya'da Medya Günleri Forumunda Tecrübe Paylaşıldı

Libya'daki "Trablus Medya Günleri" Forumunda Habercilik Üzerine Tecrübe Paylaşıldı

Libya'nın başkenti Trablus'ta düzenlenen "Trablus Medya Günleri" forumunda, haberciliğin temel konuları üzerine önemli tecrübeler paylaşıldı. Forumda gerçekleştirilen atölye çalışmalarında, Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi Müdürü Zeynep Bayramoğlu Öztürk, AA Teyit Hattı Müdürü Ömer Faruk Görçin ve AA Siber Güvenlik ekibinden uzmanlar, medya profesyonellerine çeşitli konularda bilgilendirmelerde bulundu.

Atölye Çalışmalarının Önemi

Forumda yer alan atölye çalışmaları, katılımcılara medya etiği, siber güvenlik ve haber doğrulama süreçleri gibi konularda derinlemesine bilgi edinme fırsatı sundu. Uzmanlar, içerik üretiminin kalitesini artırmak ve haberciliğe dair en son trendleri incelemek amacıyla deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Bu tür organizasyonların, medya profesyonellerinin bilgi ve becerilerini geliştirmesi açısından büyük öneme sahip olduğu vurgulandı. Tecrübe paylaşımının, Libya'daki medya ortamının güçlenmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.