Libya’da Mülteci Faciası: En Az 57 Kişi Hayatını Kaybetti

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya’nın batısındaki Sabratha ve Karabulli kentlerinden ayrılan iki ahşap teknenin Akdeniz’de alabora olduğunu duyurdu. Kazalarda 57 kişinin cesedi kıyıya vurdu, 29 kişi ise kayıp olarak bildirildi. Kazalara neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor.

Teknelerden birinde bulunan Mısırlı Bassam Mahmoud, teknenin salı sabahı saat 2’de Avrupa’ya doğru yola çıktığını söyledi. Tekne batmaya başlayınca yolcular arasında tartışma çıktığını ancak teknenin sorumlusunun durmayı reddettiğini anlattı. “Kavga etmeye devam ettik, ta ki biri bize yetişene kadar. Manzara korkunçtu, bazıları gözümün önünde öldü” dedi.

Mültecilerin Çoğu Afrika ve Ortadoğu’dan

Libya, 2011 yılında NATO destekli bir ayaklanma ile Muammer Kaddafi’yi devirdikten sonra, Afrika ve Ortadoğu’dan gelen mülteciler için Avrupa’ya geçiş noktası haline geldi. İnsan kaçakçıları, Libya’nın altı ülke ile uzun sınırından yararlanarak mültecileri kötü donanımlı lastik botlara doldurup tehlikeli deniz yolculuklarına çıkardı.

IOM, 2023 yılının başından 11 Nisan’a kadar Kuzey Afrika’dan Avrupa’ya geçmeye çalışan 441 mülteci ve göçmenin Akdeniz’de boğulduğunu açıkladı. Bu, son altı yılda üç aylık bir dönemde yaşanan en fazla ölüm sayısı.

Avrupa Birliği’nden Libya’ya Baskı

Avrupa Birliği, Libya’da mültecilerin maruz kaldığı insan hakları ihlallerine karşı harekete geçti. AB Dışişleri Bakanları, Libya’da devlet kontrolündeki gözaltı merkezlerinde ve insan kaçakçılarının elinde işlenen olası insanlık suçlarına ilişkin bir rapor hazırladı. Raporda, Libya’ya mültecilerin güvenli bir şekilde tahliye edilmesi veya yeniden yerleştirilmesi için baskı yapılması çağrısında bulunuldu.

Bu ayın başlarında, Libya’dan ayrılan ve yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir tekne Akdeniz’de battı. Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, kazada hayatta kalan olmadığını duyurdu.

Libya’da yaşanan mülteci faciası, Avrupa’nın göç politikasının acilen gözden geçirilmesi gerektiğini gösteriyor. Arama kurtarma faaliyetlerinin ve güvenli karaya çıkarma mekanizmasının acilen sağlanması, daha fazla ölüm ve acıyı önlemek için şart