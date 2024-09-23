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Libya'da Sel Felaketi: Beni Velid'de Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Libya'nın Beni Velid kentinde meydana gelen sel felaketinde bir kişi hayatını kaybetti. 51 ev tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 14:23
Libya'da Sel Felaketi: Beni Velid'de Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Libya'nın Beni Velid Kentinde Sel Felaketi

Libya'nın başkenti Trablus'un 180 kilometre uzağında bulunan Beni Velid kentinde etkili olan aşırı yağışların sonucunda sel felaketi yaşandı. Bu trajik olayda bir kişi hayatını kaybetti.

Yardım Ekiplerinin Müdahalesi

Libya İlk Yardım ve Ambulans Servisi tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinin sebep olduğu hasarlar ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Bildirilenlerde, şiddetli yağışların ardından 51 evin tahliye edildiği belirtildi.

Hayatını Kaybeden Vatandaşın Durumu

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sel sularında mahsur kalan bir aracın içerisine hapsolan Libyalı bir vatandaşın kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldığı anlar yer aldı. Ne yazık ki, bu kişi kurtarılamamış ve yaşamını yitirmiştir.

Sebha'daki Sel Olayı

Libya'nın güneyindeki Sebha kentinde de 15 Eylül tarihinde meydana gelen bir başka sel olayında ise bir kişi hayatını kaybetmiş ve çöken binalar nedeniyle 14 kişi yaralanmıştır.

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